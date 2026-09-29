Kamyon kasasından düşen kişi beyşehir devlet hastanesinde tedavi altına alındı

Olayın genel görünümü:

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen olayda, Sanayi Sitesi sınırları içindeki Hamidiye Mahallesinde bir kişi kamyon kasasından düşerek yaralandı. Olayın bildirimi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay anı ve kimlik bilgisi:

Edinilen bilgiye göre, kamyon kasasında bulunan A.T., henüz belirlenemeyen bir nedenle yere düşerek yaralandı. Düşme anına ilişkin detaylar ve olayın oluş şekli polis tarafından soruşturuluyor.

Yaralının müdahalesi ve hastaneye sevki:

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yerinde gerçekleştirdi. Müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Soruşturma süreci:

Olayla ilgili adli ve idari tahkikatın sürdüğü, polis ekiplerinin tanık beyanları ve bölgedeki güvenlik kameralarına ilişkin incelemeleri yürüttüğü öğrenildi. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak araştırmaların ardından netleşeceğini bildirdi.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE KAMYON KASASINDAN DÜŞEN BİR KİŞİ YARALANDI.