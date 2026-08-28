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Kamyon yangını Sandıklı'da 100 hektarlık alanı etkiledi

Afyonkarahisar'da patates yüklü kamyonun balatalarının aşırı ısınmasıyla başlayan yangın, kuru otlara sıçrayıp rüzgârla yayılarak yaklaşık 100 hektarlık alana zarar verdi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 14:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kamyon yangını Sandıklı'da 100 hektarlık alanı etkiledi

Sandıklı ilçesi yakınlarında kamyon yangını geniş araziyi etkiledi

Dün Şuhut'tan Sandıklı istikametine seyir halinde bulunan 06 PYP 95 plakalı patates yüklü kamyon, Çakmaktepe mevkiindeki dik yokuşu çıkarken balatalarının aşırı ısınması sonucu alev aldı. Sürücü durumu fark edip aracı yol kenarına park etti; kamyon kısa sürede alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

yangının yayılması ve ilk anlar:

Kamyondaki alevlerin yol kenarındaki kuru otlara sıçramasıyla yangın hızla geniş bir alana yayıldı. Kuru zeminde ilerleyen alevler rüzgârın etkisiyle kontrolü zorlaştırdı ve yangın kısa sürede etraftaki arazilere sirayet etti.

müdahale, tespit ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Sandıklı Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin gece boyu süren çalışmaları sonucunda yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yapılan tespitlere göre yangında yaklaşık 100 hektarlık alan zarar gördü ve yanan yerler arasında ağaçların da bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili teknik inceleme ve soruşturma devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA PATATES YÜKLÜ KAMYONUN BALATALARININ AŞIRI ISINMASI SONUCU ÇIKAN VE ARAZİYE DE...

AFYONKARAHİSAR'DA PATATES YÜKLÜ KAMYONUN BALATALARININ AŞIRI ISINMASI SONUCU ÇIKAN VE ARAZİYE DE SIÇRAYAN YANGINDA 100 HEKTARLIK ALANIN ZARAR GÖRDÜĞÜ BELİRTİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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