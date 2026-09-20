Kamyonetin çarptığı yaya Nevşehir OSB kavşağında yaşamını yitirdi

Kaza ve müdahale:

Nevşehir-Aksaray karayolu üzerindeki Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında meydana gelen kazada, A.Ç. yönetimindeki 50 ADV 057 plakalı kamyonet, yaya Menderes Aydemir (54)'e çarptı.

Olay ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aydemir'e sağlık ekipleri müdahale etti; yapılan tıbbi müdahalelere rağmen Aydemir hayatını kaybetti.

Soruşturma ve inceleme:

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından kazanın nedeni ve sorumlulukları belirlemeye yönelik çalışmalar sürüyor.

KAMYONETİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ