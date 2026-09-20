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Kamyonetin çarptığı yaya Nevşehir OSB kavşağında yaşamını yitirdi

Nevşehir OSB kavşağında kamyonetin çarptığı 54 yaşındaki Menderes Aydemir, olay yerinde ağır yaralı bulunup yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 20:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kamyonetin çarptığı yaya Nevşehir OSB kavşağında yaşamını yitirdi

Kaza ve müdahale:

Nevşehir-Aksaray karayolu üzerindeki Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında meydana gelen kazada, A.Ç. yönetimindeki 50 ADV 057 plakalı kamyonet, yaya Menderes Aydemir (54)'e çarptı.

Olay ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aydemir'e sağlık ekipleri müdahale etti; yapılan tıbbi müdahalelere rağmen Aydemir hayatını kaybetti.

Soruşturma ve inceleme:

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından kazanın nedeni ve sorumlulukları belirlemeye yönelik çalışmalar sürüyor.

KAMYONETİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ

KAMYONETİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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