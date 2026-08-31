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Kanadalı transfer Laurıe Ann Moıse sezonu hat-trickle açtı

Laurıe Ann Moıse, Kayseri Kadın Futbol Kulübü formasıyla Sultanbeyligücü'ne karşı 16., 49. ve 90+4. dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yaptı ve takımının 4-3'lük galibiyetini sağladı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 08:51

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kanadalı transfer Laurıe Ann Moıse sezonu hat-trickle açtı

Kanadalı transfer Laurıe Ann Moıse sezonu hat-trickle açtı

Suwen Kadınlar Süper Lig'in açılış haftasında Kayseri Kadın Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği Sultanbeyligücü Spor Kulübü'nü 4-3 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Maçın yıldızı yeni transfer Laurıe Ann Moıse oldu; Kanadalı golcü kaydettiği üç golle takımının zaferinde belirleyici rol oynadı.

Maçın kilit anları:

Laurıe Ann Moıse, karşılaşmada 16., 49. ve 90+4. dakikalarda ağları sarstı ve böylece sezonun ilk haftasında hat-trick yaptı. Kayseri ekibinin dördüncü golüyle birlikte mücadele 4-3 sonuçlandı; karşılaşma boyunca goller dengeli bir tempoda geldi ve son dakikadaki gol galibiyeti perçinledi.

Transfer ve sezon başlangıcı:

Sarı-kırmızılı takım yeni sezonun ilk haftasını 3 puanla kapattı. Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün yeni forvetinin hemen katkı vermesi, ekip için sezonun ilerleyen haftaları adına olumlu bir işaret olarak değerlendirilebilir. Suwen Kadınlar Süper Lig'deki bu açılış, Kayseri'nin hedefleri açısından önem taşıyor.

LAURIE ANN MOISE, SÜPER LİG MAÇINDA SULTANBEYLİGÜCÜ SPOR KULÜBÜ KARŞISINDA HAT-TRİCK YAPARAK...

LAURIE ANN MOISE, SÜPER LİG MAÇINDA SULTANBEYLİGÜCÜ SPOR KULÜBÜ KARŞISINDA HAT-TRİCK YAPARAK 2026-2027 SEZONUNA HARİKA BİR BAŞLANGIÇ YAPTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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