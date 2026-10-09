Kanalizasyona değil dönüşüme: Düzce'de atık yağ denetimleri ve hane kampanyası

denetimler ve amaç:

Düzce Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, kent merkezindeki yeme-içme işletmelerinde bitkisel atık yağların doğru yönetilmesini sağlamak için denetimleri artırdı. Yapılan kontrollerin temel amacı çevrenin korunması ve kanalizasyon altyapısının zarar görmesinin önlenmesi olarak açıklandı.

Denetimler, Çevre Mühendisi Gülbahar Öztürk Şahin yönetiminde gerçekleştirildi. İncelemelerde işletmelerin atık yağları mevzuata uygun koşullarda saklayıp saklamadığı ve bunları lisanslı firmalara teslim edip etmediği esas alındı.

işletme denetimlerinin odağı:

Kontrollerde, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki yükümlülüklere uyum araştırıldı. Denetimler sırasında lisanslı firmalarla yapılan sözleşmeler, taşıma belgeleri, bakanlık tarafından verilen lisans belgeleri ile atık yağların toplanmasında kullanılan ekipmanlar incelendi ve kayıtların düzenliliği kontrol edildi.

Şahin, özellikle kızartma sonucu oluşan atık yağların lavabolara dökülmesinin yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarına zarar verdiğini vurguladı. Bu nedenle işletmelerin çalıştıkları firmaların lisans durumunu, saklama şartlarını ve ekipman gereksinimlerini düzenli olarak takip ettiklerini belirtti.

Denetimlerin yıl boyunca süreceği bildirildi; işletmelere atık yağları ayrı biriktirmeleri ve geri dönüşüme kazandırılmak üzere lisanslı firmalara teslim etmeleri hatırlatıldı. Kızartmalık atık yağ oluşmayan işletmelere de muhtemel menü değişiklikleri hakkında bilgilendirme yapıldığı ifade edildi.

ev kampanyası ve başvuru:

Düzce Belediyesi, işletmelere yönelik denetimlerin yanı sıra hanelerden kaynaklanan bitkisel atık yağların toplanması için bir kampanya yürütüyor. Kampanya kapsamında 5 litre atık yağ getirene 1 litre yağ hediye ediliyor; amaç, evlerde biriken atık yağların çevreye zarar vermeden geri dönüşüme kazandırılması.

Kampanya ve atık yağ teslimi talepleri için vatandaşlar ALO 153 Beyaz Masa üzerinden Düzce Belediyesi ile iletişime geçebiliyor. Belediye yetkilileri, hem işletmeleri hem de hane halkını yönetmelik hükümlerine uygun hareket etmeye çağırdı; amaç, atık yağların neden olduğu altyapı hasarlarının önüne geçmek ve geri dönüşümü artırmak.

Düzce’de atık yağ denetimleri sıklaştı