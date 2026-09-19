Kandıra Karaağaç'ta kırsal yollarda sathi kaplama ile ulaşım konforu yükseliyor

Kandıra Karaağaç'ta ulaşım konforu artırıldı

Kandıra Karaağaç mahalle yollarında yürütülen sathi kaplama çalışmalarıyla yol güvenliği ve ulaşım konforu hedeflendi. Uygulama özellikle traktör, biçerdöver ve diğer tarım araçlarının yoğun olarak kullandığı güzergâhlarda daha dayanıklı ve ekonomik bir zemin oluşturuyor.

Sathi kaplamanın tercih sebepleri:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal alanlardaki araç yoğunluğunun daha düşük olduğu yollar için sathi kaplamayı ekonomik ve pratik bir çözüm olarak tercih ediyor. Bu yöntem, ulaşım ağında maliyet etkinliği ve uzun ömürlülük sunarken; tarım araçlarının yarattığı aşınma ve deformasyonlara karşı da dayanıklılık sağlıyor.

Kapsam ve yürütülen çalışmalar:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen program çerçevesinde, kent genelindeki kırsal mahallelerde, köy ve grup köy yolları dahil olmak üzere 2 bin 500 kilometrenin üzerinde yol ağı bakım ve onarım kapsamına alınıyor. Kandıra Karaağaç'taki uygulama, Büyükşehir'in merkezden kırsala uzanan hizmet anlayışının somut bir örneğini oluşturuyor.

Çalışmalarda belediyenin kendi taş ocaklarından temin edilen mıcır kullanılarak kaynakların verimli değerlendirilmesine özen gösteriliyor. Bu yaklaşım hem maliyetleri düşürüyor hem de malzeme tedarikinde sürekliliği destekliyor.

Uygulamanın hedefi, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların günlük ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek; aynı zamanda tarım üretiminde kullanılan araçların güzergâhlarında daha dayanıklı bir altyapı oluşturmak. Büyükşehir ekipleri, ağın en ücra noktalarına kadar ulaşan bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KANDIRA KARAAĞAÇ’TA YOL GÜVENLİĞİNİ VE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK AMACIYLA SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI. ÇALIŞMAYLA ÖZELLİKLE TARIM ARAÇLARININ KULLANDIĞI YOLLARDA DAHA DAYANIKLI ULAŞIM İMKANI SAĞLANDI.