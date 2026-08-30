Kandıra'da tarımsal merkez üreticilere TMO satışına doğrudan erişim sağlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çalköy Mahallesi'nde hayata geçirilen Tarımsal Ürün Depolama ve Değerlendirme Merkezi, hasat döneminde üreticilerin ürünlerini koruma ve doğrudan devlete satış yapma imkânı sunuyor. Tesis, fındık başta olmak üzere buğday, arpa ve mısır gibi ürünlerin muhafazası ve işlenmesine yönelik hizmet veriyor.

merkezin sunduğu olanaklar:

Merkez, toplam 2 bin 98 metrekare kapalı alana sahip üç ana bölümden oluşuyor: depolama, ürün işleme ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım noktası. Nem oranı yüksek ürünler için kurutma sistemleri bulunuyor; böylece ürünler standarda uygun hale getirilip uzun süre güvenle saklanabiliyor. Tesis bünyesinde fındığın yanı sıra buğday, arpa ve mısır da depolanabiliyor.

Merkezin en önemli işlevlerinden biri, TMO'nun aynı noktada alım yapması sayesinde çiftçilerin nakliye yükünü hafifletmesi. Üreticiler ürününü bu merkezde kurutup bekletebiliyor, kaliteyi koruyup doğrudan TMO'ya teslim ederek pazarlama sürecini kısaltabiliyor.

Tesisin kurutma ve işleme bölümünde ise ilerleyen dönemde fındık kırma, kavurma ve paketleme işlemlerinin yapılması planlanıyor; bu adım, ürünün katma değerini artırmayı ve yöresel üretimin pazarlanmasını güçlendirmeyi hedefliyor.

üreticiler ne diyor:

Çalköy Muhtarı Yaşar Duran, merkezin bölge halkı için önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirterek, "Daha önce ürünlerimizi Çerçilli’ye götürürken sıkıntı yaşıyorduk. Şimdi köylülerimiz bu merkezde buğdayını, arpasını ve diğer ürünlerini rahatça depolayabiliyor" dedi.

Üretici Feyyaz Çakmak, Kandıra'da daha önce depolama sorunu olduğunu ve bunun üreticiyi mağdur ettiğini vurguladı: "Daha önce böyle bir imkanımız yoktu ve depolama konusunda mağdur oluyorduk. Ürünümüzü tüccara daha düşük fiyattan vermek zorunda kalıyorduk. TMO’nun burada alım yapmasıyla fındığımız daha değerli hale geldi."

Fındıklarını ev ortamında muhafaza ettiklerini anlatan İbrahim Sarıkaya da merkezin sağladığı koşulların kaliteyi olumlu etkilediğini ifade ederek, "Evde depoladığımızda rutubet ve nem oluşuyordu. Ürünü uzun süre bekletmek zorunda kaldığımızda böceklenme yaşanabiliyordu. Fındığın burada uygun şartlarda saklanması kalitesini olumlu etkiliyor. Ürünümüzü TMO aracılığıyla devlete vermek bizim için daha avantajlı" değerlendirmesinde bulundu.

Merkezin işletmeye girmesiyle bölgedeki lojistik maliyetlerin azalması, ürün kayıplarının düşmesi ve üreticinin pazarlık gücünün artması bekleniyor. Yerel yönetim yetkilileri, tesisin çiftçilerin gelirine doğrudan katkı sağlayacak bir altyapı yatırımı olduğunu vurguluyor.

KANDIRA'DA HİZMETE AÇILAN TARIMSAL ÜRÜN DEPOLAMA VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ'NDE FINDIK ALIMLARI SÜRÜYOR. TESİS SAYESİNDE ÜRÜNLERİNİ UYGUN KOŞULLARDA KURUTUP DEPOLAYAN ÇİFTÇİLER, AYNI NOKTADA TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİNE (TMO) SATIŞ YAPABİLİYOR.