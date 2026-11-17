Kangal termik santralinde protesto

Konya Şeker'in iştiraki Torku tarafından işletilen Kangal Termik Santrali'nde üretimin durması üzerine, rızasız şekilde izne çıkarılan yüzlerce işçi çocuklarıyla birlikte eylem yaptı. Tesiste kömür tedariğinin tamamen durduğu ve satış girişimlerinin sonuçsuz kaldığı belirtilirken, çalışanlar usulsüzlüğe tepki gösterdi.

Yürüyüş ve talepler:

Kangal ilçe meydanında toplanan işçiler ellerinde pankartlarla termik santrale yürüdü. Yürüyüşte çocuklar da yer aldı; taşıdıkları pankartlarda 'Benim kalemim babamın alın teriyle yazıyor', 'Babamın işi benim geleceğim', 'Üretimi durdurma, işçiyi mağdur etme' yazıları yer aldı. Eyleme davul ve zurna ekibi de destek verdi.

Neden üretim durdu, işçi sayısı:

İşletmenin yıllık üretim gücünün 1 milyon 908 bin 229 MWh olduğu belirtiliyor. Son yıllarda kömür temininde yaşanan sıkıntılar ve tesisin satışa çıkarılması sürecinin başarısız olması sonucu kömür tedariği kesildi. Bunun üzerine santralde çalışan bine yakın işçi ücretli ve ücretsiz izne çıkarıldı; izne çıkarılmanın rızasız olduğu vurgulandı.

Sendika tepkisi ve eylem sonrası:

Santral önünde konuşan yetkili sendikanın genel başkan yardımcısı Fatih Erçelik, çalışanların hakları için üretim yaptığını belirterek 'Sizler, çocuğunuzun hakkı için enerji ürettiniz. Onlar yoğurdu, kaymağını yediler, bize hiçbir şey bırakmadılar' dedi ve liyakatsiz atamalara tepki gösterdi. Konuşmanın ardından termik santral önünde lastik yakıldı. Eyleme ayrıca Türkiye'yi örümcek adam kostümüyle gezen Ayaz Salih Koç da destek verdi.

Eylem, işçilerin haklarının korunması ve izne çıkarılma uygulamalarına karşı birlik çağrısı ile son buldu; katılımcılar sendikal dayanışma ve çözüm talep etti.

İŞÇİLERİN EYLEMİNE TÜRKİYE’Yİ ÖRÜMCEK ADAM KOSTÜMÜ İLE GEZEN AYAZ SALİH KOÇ DA DESTEK VERDİ.