Kanlı tapu çetesinin lideri Şişli'de yakalandı

İstanbul polisi, yıllardır aranan örgüt liderini yakaladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyonda 2000'li yıllarda yaşlı ve yalnız kişiler hedef alınarak gayrimenkullerinin ele geçirildiği örgütün lideri Ç.A.'yı Şişli'de gözaltına aldı. Operasyonun tarihi 27 Ekim 2026 olarak açıklandı.

örgütün çalışma yöntemi ve bilinen vakalar:

Soruşturma ve adli sürece göre çete, yüksek değere sahip taşınmazları bulunan mağdurları tehdit, şantaj ve kaçırma yoluyla baskı altına alıyordu. Mağdurlara zorla senet imzalatıldığı, sahte vekâletname ve belgeler düzenlenerek tapuların devredildiği belirlendi.

2007 yılında Beykoz Kanlıca'daki tarihi yalısını satışa çıkaran V.A.E. vakasında, evlatlık çocuğun kaçırılarak Mersin'de alıkonulduğu; yapılan operasyonda kurtarılan V.A.E.'nin ölümünün şüpheli bulunduğu, feth-i kabir ve otopsi sonucunda bakımsızlıktan öldüğünün tespit edildiği kaydedildi. Bu olayda bankadaki kiralık kasalar, ziynet eşyaları ve araçların yağmalandığı, yalıya sahte vekâletnameyle el konulduğu bildirildi.

Aynı yıl Yeşilköy'de iki villasını satmak isteyen Ş.G. ve F.G. kardeşlerin kaçırıldığı, Ş.G.'ye zorla senet imzalatılarak villalara haciz konulduğu, Ş.G.'nin cansız bedeninin Tekirdağ Çorlu'da bulunduğu ve diğer kardeş F.G.'nin ağır yaralı olarak Gebze Devlet Hastanesi önüne bırakıldığı, 23 Nisan 2008'de hayatını kaybettiğinin tespit edildiği dosyaya yansıdı.

2008 operasyonu, yargılama ve ceza kararları:

Bu olayların ardından düzenlenen operasyonlarda, 12 Haziran 2008 tarihinde çete lideri Ç.A., eşi N.A., emlakçı F.G., şoför A.S. ve bazı tapu müdürlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Aramalarda mağdurlara ait çok sayıda orijinal tapu ve sahte senet ele geçirildi.

Toplam 55 sanıklı davada, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 kişi tutuklandı. Ç.A. 2013'te tahliye olurken, 2021'de sonuçlanan mahkeme kararıyla hakkında müebbet ve 10 yıl hapis cezası verildiği dosyada yer aldı.

aynı gün yakalanan diğer şüpheli ve işlemler:

Aynı tarihte Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında, hırsızlık suçundan 17 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş. isimli kadın şüphelinin Ataşehir'de saklandığı belirlendi. Operasyon sırasında çatı kısmından kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. İstanbul Emniyeti, soruşturmanın ve adli süreçlerin sürdüğünü bildirdi.

İstanbul'da 2000'li yılların "Kanlı Tapu Çetesi" lideri yakalandı