Kanlıca önlerinde kıyıya metreler kala duran kimyasal tanker tehlikeyi önledi

İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Malta bayraklı IVYAN isimli kimyasal madde taşıyan tanker, Kanlıca açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kıyıya doğru sürüklendi. Geminin kıyıya ve sahildeki tarihi yalıların bulunduğu kıyı şeridine yakınlaşması, bölgedeki yerleşim ve deniz güvenliği açısından alarm oluşturdu.

Olayın seyri:

Bulgaristan'ın Varna Limanından alıp İtalya'nın Monopoli Limanı'na gitmek üzere seyreden tanker, Kanlıca Vapur İskelesi ve sahildeki yalıların hemen yakınlarına kadar yaklaştı. Mürettebatın zamanında demir atması sonucu gemi karaya oturmaktan veya kıyı yapılarına çarpmaktan kurtarıldı. Olayın nedeni netleşmedi; resmi açıklama bekleniyor.

Müdahale ve değerlendirme:

İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi ve iki adet kurtarma römorkörü tankere müdahale etti. Ekipler gemiyi bulunduğu konumdan emniyetli bir alana çekmek için çalışma başlattı. Yetkililer, tankerin son durumu ve sürüklenme nedenine ilişkin açıklamaları paylaşıp bölgedeki seyrüsefer güvenliğini sağlamak için tedbirleri sürdüreceklerini bildirdi.

İstanbul Boğazı'nın yoğun deniz trafiği ve güçlü akıntıları, özellikle büyük tonajlı ve kimyasal yük taşıyan gemilerde seyir emniyetini kritik hale getiriyor. Kıyıya yaklaşan böyle bir geminin karaya oturması veya çarpması halinde çevresel ve kıyı güvenliği açısından ciddi riskler doğabilir.

Benzer riskleri hatırlatan bir olay geçtiğimiz ay da yaşanmıştı: 7 Ekim'de Üsküdar'ın Vaniköy sahilinde seyreden Bosfor isimli gezi teknesi, önce tarihi Kazasker Necmettin Efendi Yalısı önündeki yata, ardından yalının rıhtımına çarpmıştı. Bu tür vakalar, Boğaz'da hızlı müdahale ve sıkı denetimin önemini bir kez daha gündeme getiriyor.

İSTANBUL BOĞAZI’NDA SEYİR HALİNDEKİ MALTA BAYRAKLI "IVYAN" İSİMLİ KİMYASAL MADDE TAŞIYAN TANKER, KANLICA AÇIKLARINDA KIYIYA DOĞRU SÜRÜKLENDİ. KANLICA VAPUR İSKELESİ VE SAHİLDE BULUNAN YALILARIN YAKINLARINA KADAR GELEN TANKER, MÜRETTEBATIN DEMİR ATMASIYLA DURABİLDİ.