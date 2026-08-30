Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,9042 -0,56%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Kanser tedavisi gören kadına oğlunun ardından Ogün Abi Derneği'nden destek

Adana'da kanser tedavisi gören 69 yaşındaki Şerife Güray, emekli maaşını çeken oğlu tarafından mağdur edilince Ogün Abi Derneği 20 bin TL destek verdi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kanser tedavisi gören kadına oğlunun ardından Ogün Abi Derneği'nden destek

Ogün Abi Derneği'nden 20 bin TL destek

Adana'da yaşayan ve kanser tedavisi gören 69 yaşındaki Şerife Güray, emekli maaşını çekip kirasını ödemesi için verdiği banka kartı ve cep telefonunu kullanan oğlu tarafından mağdur edildiğini açıkladı. Oğlunun maaşı çekip kendisine dönmediğini söyleyen Güray, yaşadığı sıkıntıyı gözyaşlarıyla anlattı ve evlatlıktan reddettiğini belirtti.

Olayın detayları:

Güray, emekli maaşını çekmesi için bankacılık bilgilerini oğluna verdiğini, ardından oğlunun iletişimi kesip kayıplara karıştığını ifade etti. Mağduriyetin haberleştirilmesinin ardından yerel ve ulusal basında konuya yer verildi; haberin yayılmasında İHA kaynaklı yayınların etkisi oldu.

Derneğin müdahalesi:

Haber sonrası devreye giren Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur, Güray'a ulaşarak 20 bin TL maddi destek sağladı. Dernek yetkilileri, ihtiyaç sahiplerinin ulaşılabilirliği ve hızlı yardım koordinasyonunun önemine vurgu yaptı.

Yardım karşısında duygulanan Şerife Güray, derneğe teşekkür ederek yardımın zor günlerinde büyük anlam taşıdığını söyledi ve destek için Allah razı olsun ifadelerini kullandı.

ADANA’DA OĞLU TARAFINDAN MAĞDUR EDİLEN KANSER HASTASI 69 YAŞINDAKİ ŞERİFE GÜRAY İÇİN OGÜN ABİ...

ADANA’DA OĞLU TARAFINDAN MAĞDUR EDİLEN KANSER HASTASI 69 YAŞINDAKİ ŞERİFE GÜRAY İÇİN OGÜN ABİ DERNEĞİ HAREKETE GEÇEREK YAŞLI KADINA 20 BİN TL MADDİ DESTEKTE BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir'de 30 ağustos coşkusu: kahramanlıkla kazanılan zaferin 104. yılı
images

Huzurevinden cumhuriyete: 30 Ağustos coşkusu her yaştan kalpte
images

MTSO'da yönetim şeffaflığı ve dijital avantaj sözü
images

Altın biber festivalinde bir ilk: mehter, kadın bandosu ve ritim grubu aynı sahn...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zafer Bayramı etabını da alarak Tour of Samsun'u dört etapta kazanan Ramazan Yılmaz

Yalova'da halk TCG Tuzla'yla buluştu

Eskişehir'de 30 ağustos coşkusu: kahramanlıkla kazanılan zaferin 104. yılı

Batman'da spor salonunda çıkan yangında yaklaşık 30 kişi içeride kaldı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor