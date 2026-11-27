Doç. Dr. Gökmen Aktaş: tedavi seçimi hastaya göre şekillenmeli

Medical Point Gaziantep Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökmen Aktaş, kanser tedavisinde son yıllarda gündeme gelen akıllı ilaçlar ve immünoterapinin önemli seçenekler sunduğunu ancak her hasta için uygun olmadığını söyledi. Aktaş, tedavi planının belirlenmesinde kanserin türü, evresi, tümörün biyolojik ve genetik özellikleri ile hastanın genel sağlık durumunun belirleyici olduğunu vurguladı.

Hedefe yönelik tedaviler nasıl çalışır:

Halk arasında akıllı ilaç olarak bilinen hedefe yönelik tedaviler, kanser hücresinin büyüme ve yayılmasında rol oynayan belirli moleküler hedefleri hedef alır. Doç. Dr. Aktaş, bu ilaçların klasik kemoterapiden farklı mekanizmalarla etki gösterdiğini, bazı ilaçların ise tümörü besleyen yeni damarların oluşumunu engelleyerek davranış sergilediğini açıkladı. Bu tedavilerin etkinliği genellikle tümörde saptanan spesifik genetik veya moleküler değişikliklere bağlı olduğu için uygun hastalarda tedavi öncesi patolojik ve moleküler incelemelerin önemi büyüktür.

İmmünoterapinin sınırları ve avantajları:

İmmünoterapi, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tanımasını ve onlarla mücadele etmesini kolaylaştıran bir yaklaşım sunar. Aktaş, bazı kanser türlerinde immünoterapinin uzun süreli ve belirgin yanıtlar sağladığını belirtse de bu yöntemlerin genel bir bağışıklık güçlendiricisi olmadığına dikkat çekti. Hastalığın biyolojik özellikleri, evresi ve hastaya ait klinik faktörler immünoterapiden yararlanma olasılığını etkiler; dolayısıyla herkes için aynı sonuç beklenmemelidir.

Aynı organ kanserine sahip iki hastada bile tümörün genetik ve moleküler profili farklı olabilir. Birinde hedefe yönelik tedaviye uygun bir biyobelirteç bulunurken diğerinde bulunmayabilir; benzer şekilde immünoterapi yanıtı da hastadan hastaya değişir. Bu nedenle tedavi kararları kapsamlı, kişiye özel değerlendirme ile alınmalıdır.

Testler ve biyobelirteçlerin rolü:

Tedavi seçimini yönlendirmek için patolojik incelemelerin yanı sıra gerekli hastalarda moleküler ve genetik testler yapılır. Aktaş, bazı genetik değişikliklerin, protein düzeylerinin ve DNA onarım mekanizmalarına ilişkin biyobelirteçlerin yol gösterici olabildiğini söyledi. Ancak her hastada kapsamlı genetik test yapılması gerekmez ve bir biyobelirtecin pozitif olması tedavinin başarılı olacağını kesinleştirmez; negatif sonuç da mutlaka fayda olmayacağı anlamına gelmez. Bu nedenle test sonuçları, hastalığın türü, evresi ve diğer klinik verilerle birlikte yorumlanmalıdır.

Yan etkiler konusunda gerçekçi olmak:

Hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapi, klasik kemoterapiden farklı yan etki profillerine sahiptir. Aktaş, akıllı ilaçların cilt sorunları, ishal, tansiyon yükselmesi ve karaciğer fonksiyon bozuklukları gibi yan etkilere neden olabileceğini; bu ilaçların "yan etkisiz" olmadığını vurguladı. İmmünoterapi ise bağışıklık sistemini uyaran bir mekanizma nedeniyle bazen tiroid, bağırsak, akciğerler, karaciğer ve diğer organları hedef alan bağışıklık ilişkili yan etkilere yol açabilir. Bu etkiler ciddi olabilir ve tedavi sonrasında da ortaya çıkabileceği için tedavi süresince ve sonrasında düzenli hekim kontrolü önem taşır.

Kemoterapinin güncel rolü:

Akıllı ilaçlar ve immünoterapinin gelişimi, kemoterapinin önemini ortadan kaldırmadı. Aktaş, kemoterapinin hâlen birçok kanser türünde etkin ve temel bir seçenek olduğunu; bazı vakalarda küratif tedavilerin temelini oluşturduğunu belirtti. Ayrıca bazı durumlarda kemoterapinin immünoterapi veya hedefe yönelik ilaçlarla kombine edilmesinin daha iyi sonuçlar verdiğini ifade etti.

Aktaş son olarak, hastaların tedavi kararlarını başkalarının deneyimlerine veya bilimsel dayanağı zayıf kaynaklara göre vermemeleri gerektiğini; tedavinin amaçlarının hastalığı kontrol altına almak, yaşam süresini ve yaşam kalitesini mümkün olduğunca artırmak olduğunu söyledi. "Her hasta için en iyi tedavi, en yeni veya en çok konuşulan tedavi değil, bilimsel olarak o hastaya en uygun olandır," diye konuştu.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ TIBBİ ONKOLOJİ UZMANI DOÇ. DR. GÖKMEN AKTAŞ: "KANSER TEDAVİSİNDE EN YENİ DEĞİL, EN UYGUN TEDAVİ ÖNEMLİ"