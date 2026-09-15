Kanser tedavisinde üreme sağlığını koruma önlemleri Adana'da gündeme geldi

Onkofertilite Araştırmaları Derneği tarafından Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Yerleşkesi'nde düzenlenen sempozyumda, kanser tedavileri nedeniyle infertilite riski taşıyan hastaların üreme potansiyelinin korunması ve tedavi sonrası ebeveynliğe uzanan süreçte desteklenmesi ana gündem maddeleri arasında yer aldı. İstanbul'da gerçekleştirilen I. Onkofertilite Kongresi'nin ardından programın Türkiye geneline yayılması hedefleniyor ve Adana bu çalışmanın ilk bölgesel toplantısına ev sahipliği yaptı.

Çok disiplinli yaklaşımın önemi:

Toplantıya medikal onkologlar, radyasyon onkologları, jinekolojik onkologlar, reprodüktif endokrinoloji ve infertilite uzmanları, ürologlar, hematologlar, pediatrik onkologlar, genel cerrahlar, genetik uzmanları, hemşireler ve psikologlar katıldı. Onkofertilite Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Çelik sempozyumun temel felsefesini şöyle özetledi: "Bu sempozyumda kanser hastalarının üreme potansiyelini korumak, mümkün olduğunca geliştirmek ve ebeveyn olmaya giden yolda onların yanında olmak için bilim dünyasının en üst düzeydeki farklı disiplinlerini Başkent Üniversitesi çatısı altında bir araya getirdik". Çelik ayrıca, "Tedavi sonrasındaki yaşam da en az hastalığın kontrolü kadar önemli" diyerek, tedavi planlamasının erken evresinde fertilite beklentilerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

Tedavi sonrası yaşam ve fertilite koruma stratejileri:

Sempozyumda çocuk, ergen ve erişkin hastalar için fertiliteyi koruma yöntemleri tartışıldı. Katılımcılar, hastaların değerlendirilmesi ve tedavi süreçlerinin planlanmasında onkoloji ekibi ile üreme sağlığı uzmanlarının eşzamanlı çalışmasının kritik olduğunu belirtti. Sempozyum Direktörü Prof. Dr. Fatih Köse modern onkolojinin başarı kriterlerini yeniden tanımlamanın önemine dikkat çekti: "Bugün geldiğimiz noktada kanser tedavisindeki başarıyı sadece tümörün ortadan kaldırılması veya hastanın daha uzun yaşaması üzerinden değerlendiremeyiz. Hastanın tedavi sonrasında nasıl bir yaşam süreceği, ailesini nasıl kuracağı, sosyal ve mesleki hayatına nasıl devam edeceği de modern onkolojinin temel soruları arasında yer alıyor." Köse, ayrıca üreme sağlığı ekiplerinin tedavi sürecinin mümkün olan en erken döneminde devreye girmesi gerektiğini söyledi ve bazı vakalarda zaman penceresinin çok sınırlı olduğuna dikkat çekti.

Adana'daki ilk bölgesel toplantının ardından Onkofertilite Sempozyumları Programı'nın Türkiye'nin farklı bölgelerinde sürdürülmesi planlanıyor. Uzmanlar, erken bilgilendirme, disiplinler arası koordinasyon ve hasta merkezli planlamanın, kanser tedavisi gören kişilerin gelecekte anne veya baba olabilme şansını korumada belirleyici olacağı görüşünde birleşti.

ADANA’DA DÜZENLENEN ONKOFERTİLİTE SEMPOZYUMU’NDA, KANSER TEDAVİLERİ NEDENİYLE İNFERTİLİTE RİSKİ TAŞIYAN HASTALARIN ÜREME POTANSİYELİNİN KORUNMASI VE EBEVEYNLİĞE UZANAN SÜREÇTE DESTEKLENMESİ ELE ALINDI.