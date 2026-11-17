son yolculuk töreni:

Kahramanmaraş'ta görev yapan polis memuru Adem Deveci (50), uzun süren kanser tedavisine yenik düşerek hayatını kaybetti. Memleketi Sivas'ın Gürün ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde sevenleri ve meslektaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

törene katılım ve duygular:

Cenaze namazına Deveci'nin yakınları, ilçe protokolü, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören sırasında yakınları gözyaşlarına hakim olamadı; meslektaşları ve katılımcılar başsağlığı diledi ve aileye destek verdi.

defin yeri ve törenin tamamlanması:

Cenaze namazının ardından Adem Deveci'nin naaşı, Gürün ilçesine bağlı Kızılburun köyü mezarlığında toprağa verildi. Tören, hem yakın çevrenin hem de görev yaptığı kurumun temsilcilerinin katılımıyla tamamlandı.

Kansere yenik düşen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı