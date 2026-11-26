Kantin görevlisinin hızlı hamlesi okulda hayat kurtardı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yer alan Şehit Nuri Pamir İlkokulu'nda simit yerken boğazına yiyecek kaçan bir öğrenci, kantin görevlisinin uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde kurtarıldı.

Olayın gelişimi:

Okul kantininden aldığı simidi yiyen öğrenci aniden nefes almakta güçlük çekti. Durumu fark eden kantin görevlisi vakit kaybetmeden müdahale etti ve soluk borusuna kaçan yiyeceğin çıkarılmasını sağladı. Müdahalenin ardından öğrenci yeniden rahat nefes almaya başladı.

Görüntüler ve müdahale:

Yaşananlar okulun güvenlik kamerası tarafından kayda alındı. Kayıtlarda öğrencinin boğazına yiyecek kaçtığı anlar ile kantin görevlisinin hızlı ve etkili müdahalesi açık şekilde görülüyor.

NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKEN ÖĞRENCİNİN DURUMUNU FARK EDEN KANTİN GÖREVLİSİ, VAKİT KAYBETMEDEN MÜDAHALEDE BULUNDU. ÖĞRENCİNİN YENİDEN NEFES ALMASINI SAĞLAYAN MÜDAHALE, GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.