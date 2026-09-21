Kantin yenilendi, talep karşılandı: Şener Söğüt Mimar Sinan İlkokulu'nu inceledi

Körfez Belediye Başkanı okulda öğrencilerle buluştu

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, haftaya Mimar Sinan İlkokulu'nda düzenlenen bayrak törenine katılarak öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt de hazır bulundu. Başkan Söğüt, törende öğrencilerle sohbet etti ve okul ortamını yerinde gözlemledi.

Ziyaretin ayrıntıları:

Tören sırasında, geçtiğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda temsili olarak belediye başkanlığı koltuğuna oturan öğrenci Ömer'in talebi gündeme geldi. Öğrencinin istediği kantin bakımının yapılması talebi doğrultusunda Körfez Belediyesi harekete geçti ve çalışmalar program dahilinde yürütüldü.

Kantin yenileme çalışmaları:

Belediye tarafından gerçekleştirilen bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlandı; kantin artık daha sağlam, sağlıklı ve kullanışlı hale getirildi. Yapılan düzenlemeler öğrencilerin günlük kullanımını kolaylaştırmayı ve hijyen standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

Başkan Şener Söğüt, çalışmayla ilgili olarak şunları söyledi: "Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmeleri için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Onların bizlere ilettiği her talep bizim için kıymetli. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılı, verimli ve güzel bir eğitim dönemi diliyorum."

Ziyaret, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerle yapılan görüşmelerin ardından sona erdi; yetkililer yenilenen kantinin kullanımı ve bakımının düzenli takibini sürdüreceklerini bildirdi.

KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANI ŞENER SÖĞÜT, ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ. SÖĞÜT, 23 NİSAN’DA TEMSİLİ BAŞKANLIK YAPAN ÖĞRENCİNİN TALEBİ ÜZERİNE YENİLENEN OKUL KANTİNİNİ İNCELEDİ.