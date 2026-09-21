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Kapadokya için ortak akıl: mirasın korunmasına yönelik yerel ve uluslararası yol haritası

Kapadokya Yönetim Planı Çalıştayı, Ortak Akıl ve Ortak Katılım anlayışıyla başlayarak yerel yönetimler, akademi ve turizm temsilcilerini bir araya getirdi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:41

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kapadokya için ortak akıl: mirasın korunmasına yönelik yerel ve uluslararası yol haritası

Kapadokya yönetim planı çalıştayı başladı

Kapadokya'nın sürdürülebilir yönetimine yönelik stratejiler geliştirmek amacıyla düzenlenen Kapadokya Yönetim Planı Çalıştayı Kapadokya Alan Başkanlığında başladı. Çalıştay, Ortak Akıl ve Ortak Katılım anlayışıyla bölge paydaşlarını bir araya getiriyor.

Katılımcılar ve amaçları:

Etkinliğe Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, belediye başkanları, turizm sektörü temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Açılış konuşmasında Aslanbay, Kapadokya'nın tüm dünyanın ortak değeri olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"Kapadokya coğrafyası, sadece Nevşehir’de yaşayan, Aksaray’da yaşayan, Ankara’da, İstanbul’da veya Aydın’da yaşayan bir kardeşimizin görevi değil. Kapadokya’nın kıymetini dünyanın herhangi bir yerinde, New York’ta ya da Tokyo’da yaşayan herkesin bilmesi ve bu coğrafyayı dert edinmesi gerektiğini düşünüyoruz"

Çalışma gündemi ve yöntemleri:

Çalıştay kapsamında gün boyunca Kapadokya değer analizi anket çalışması yürütülecek; tematik gruplar bölgenin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehdit analizlerini gerçekleştirecek. Oturumlarda ayrıca bölgenin sorun kaynakları ile öncelikli olarak güçlendirilmesi gereken alanlar ele alınacak.

Aslanbay, farklı kesimlerin görüşlerine ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak katılımcılara seslendi: "Sizlerin sayesinde daha iyi hizmetler verebileceğimizi düşünüyoruz. Bugün buraya bu gayeyle gelmiş bulunuyoruz. Aslında bu toplantımızı planladığımız daha geniş kapsamlı toplantıların bir başlangıcı olarak görüyoruz. Uluslararası bir sempozyumun da ilk serisini organize etmeyi düşünüyoruz. Dünyadaki tüm paydaşların fikirlerini alarak Kapadokya’yı korumak, geliştirmek ve yaşatmak için neler yapabileceğimizi birlikte değerlendireceğiz"

Toplantıda benimsenen "istişare sistemi oluşturalım" yaklaşımı çerçevesinde akademisyenler, belediye başkanları, uzmanlar ve vatandaşların görüşlerinin sürece dahil edilmesi hedefleniyor. Aslanbay kapanışta, "Hocalarımızla, belediye başkanlarımızla, uzmanlarımızla ve vatandaşlarımızla istişare ederek inşallah toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hep beraber bir çözüm yolu bulacağız. Kapadokya’nın turizmde ve bir dünya değeri olarak hak ettiği yere gelmesi için çalışacağız" sözleriyle ortak hedefe vurgu yaptı.

KAPADOKYA ALAN BAŞKANI CEM ASLANBAY

KAPADOKYA ALAN BAŞKANI CEM ASLANBAY

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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