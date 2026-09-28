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Kapadokya manzarasıyla dünyaya çağrı: turizmi gelecek nesillere taşıyoruz

Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Turizm Günü paylaşımında Kapadokya peribacaları ve balon görüntüsüyle doğal ve kültürel mirasın korunmasına vurgu yaptı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 13:25

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kapadokya manzarasıyla dünyaya çağrı: turizmi gelecek nesillere taşıyoruz

Kapadokya manzarasıyla mesaj:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Turizm Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında Kapadokya manzarasına yer verdi. Paylaştığı görselde peribacaları ile sıcak hava balonları birlikte gösterildi.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin turizm potansiyeline dikkat çekerek doğal ve kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı. Paylaşımda ayrıca Ersoy imzalı "Dünya Turizm Günü" afişi de yer aldı.

mesajın temel vurguları:

"Türkiye’mizin her köşesinde keşfedilecek bir güzellik, anlatılacak bir hikâye var. Eşsiz doğamız, köklü kültürümüz ve misafirperverliğimizle dünyayı ülkemizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Turizmi dört mevsime ve 81 ilimize yaymak, doğal ve kültürel mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Türkiye’nin güzelliklerini dünyaya tanıtan tüm turizm çalışanlarımıza ve sektör paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum"

görsel ve miras hatırlatması:

Paylaşılan görselde, UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Kapadokya'nın peribacaları ve gökyüzündeki balonlar öne çıktı; görsel, turizmin hem tanıtım hem de korunma boyutuna işaret etti.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, DÜNYA TURİZM GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJINDA...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, DÜNYA TURİZM GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJINDA, TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TURİZM DESTİNASYONLARINDAN KAPADOKYA’YA YER VERDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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