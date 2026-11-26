MEDEK saha değerlendirmesi üç gün sürdü

Kapadokya Meslek Yüksekokulunda yürütülen Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) saha değerlendirme süreci tamamlandı. 23-25 Kasım 2026 tarihleri arasında Ürgüp ve Mustafapaşa yerleşkelerinde gerçekleştirilen üç günlük çalışmada, bazı programlar ilk kez değerlendirmeye alınırken diğer programlarda ara değerlendirme yapıldı.

saha ziyaretlerinde neler incelendi:

Değerlendirme ekipleri Ürgüp ve Mustafapaşa yerleşkelerindeki sınıfları, uygulama laboratuvarlarını, simülasyon merkezini, kütüphaneyi ve sosyal alanları yerinde inceledi. Çalışma kapsamında eğitim planları, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, fiziki ve teknolojik altyapı ile sürekli iyileştirme faaliyetleri değerlendirildi.

İlk kez değerlendirilen programlar arasında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü ile Fizyoterapi yer aldı. Daha önce akredite edilen Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Ameliyathane Hizmetleri ve İlk ve Acil Yardım programlarında ise ara değerlendirme gerçekleştirildi.