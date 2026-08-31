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Kapadokya semalarında sessizlik: balonlar üçüncü gün havalanamıyor

Kapadokya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balonları üçüncü gündür uçuş yapamıyor; turistler ve işletmeler yeniden başlamayı bekliyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Emre Koç

Kapadokya semalarında sessizlik: balonlar üçüncü gün havalanamıyor

Kapadokya'da sıcak hava balonları üç gündür gökyüzünde yok

Kapadokya'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balonları üçüncü gündür havalanamıyor. Peribacaları ve eşsiz vadiler üzerinde gün doğumunu izlemeyi planlayan yerli ve yabancı turistler, uçuşların yeniden başlamasını bekliyor.

uçuş güvenliği ve meteorolojik değerlendirmeler:

Bölgede sıcak hava balon uçuşları, meteorolojik veriler ve uçuş güvenliği kriterleri temelinde değerlendiriliyor. Pilotlar ve yetkililer, rüzgâr, görüş mesafesi ve atmosferik kararlılık gibi parametreleri inceleyerek uçuş izni veriyor. Bu nedenle yetkililer uygun koşullar oluşana kadar seferlerin başlatılmayacağını vurguluyor.

turistler ve bölge ekonomisi üzerindeki etkiler:

Her sabah gün doğumuyla birlikte yüzlerce balonun havalanmasıyla oluşan renkli görüntülerin üç gündür oluşmaması, ziyaretçi planlarını etkiledi. Balon turları için bölgede bulunan turistler alternatif aktivitelere yönelirken, işletmeler de hava koşullarının düzelmesini bekleyerek rezervasyon ve operasyon düzenlemeleri yapıyor. Uçuşların yeniden başlaması, havanın uygun hale gelmesine bağlı olarak kısa sürede gerçekleşmesi bekleniyor.

KAPADOKYA’DA ETKİLİ OLAN OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE SICAK HAVA BALONLARI ÜÇ GÜNDÜR...

KAPADOKYA’DA ETKİLİ OLAN OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE SICAK HAVA BALONLARI ÜÇ GÜNDÜR HAVALANAMIYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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