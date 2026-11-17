Kapadokya Üniversitesi öğrenci konseyi yönetimi belirlendi

Kapadokya Üniversitesi'nde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için gerçekleştirilen öğrenci konseyi seçimleri tamamlandı. Seçimler sonucunda üniversite öğrencilerinin temsilciliğini üstlenecek yeni yönetim görev dağılımını yaparak faaliyete başladı.

seçim süreci ve üniversite yönetiminin katılımı:

Öğrenci konseyi seçimleri sırasında üniversite yönetiminden de dikkat çekici bir katılım oldu. Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ve Öğrenci Dekanı Arda Çakır seçim alanında bulunarak öğrencilere hitap etti. Karasar ve Çakır, öğrencilerin üniversite yaşamına aktif katılımlarının ve karar alma süreçlerinde temsil edilmelerinin önemine vurgu yaptı.

Üniversite yönetimi temsilcilerinin açıklamaları, seçimlerin şeffaf ve katılımcı bir zeminde gerçekleştiğine dair güveni güçlendirmeyi amaçladı. Bu yaklaşım, öğrenci yönetiminin öneri ve taleplerini üniversite politikasına yansıtma kapasitesini doğrudan etkiliyor.

yeni yönetimin görev dağılımı:

Seçimler sonucunda Gökçe Kaya öğrenci konseyi başkanı olarak göreve seçildi. Yeni yönetimde görev alan diğer isimler ve sorumlulukları şöyle belirlendi: Sedef Dönmez genel sekreter, Fatma Özge Sanlı sayman, Ardahan Kayalık Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) sorumlusu, Yahya Karakuş eğitim sorumlusu ve Sıla Çatalkaya İstanbul yerleşkesi sorumlusu.

Yeni yönetimin öncelikleri arasında öğrencilerin görüş, öneri ve beklentilerinin üniversite yönetimine etkin şekilde iletilmesi, eğitim ve kampüs yaşamına dair iyileştirme önerilerinin takip edilmesi ile kültürel ve sportif etkinliklerin koordinasyonu yer alıyor. Öğrenci konseyi, öğrenci ile üniversite yönetimi arasında bir iletişim köprüsü olarak bu taleplerin yönetim süreçlerine taşınmasında kilit rol oynayacak.

Yeni dönem boyunca konseyin düzenleyeceği çalışmalara ilişkin ayrıntılar ve etkinlik takvimi üniversite tarafından duyurulacak; öğrenciler öneri ve taleplerini ilgili kanallar aracılığıyla iletebilecek.

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ'NDE 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. SEÇİMLERİN ARDINDAN YENİ DÖNEMDE GÖREV YAPACAK ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETİMİ BELİRLENDİ.