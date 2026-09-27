Kapadokya vadilerinde geleneksel okçuluk kültürü yeniden canlanıyor

Kapadokya Okçuluk Festivali, Uçhisar Kalesi ve çevresindeki vadilerde açıldı. Festival kapsamında düzenlenen Parkur Okçuluk Yarışması'nda 250 sporcu, doğal arazi şartlarına kurulan parkurda 2D ve 3D hedeflere atış yaparak geleneksel okçuluk becerilerini gösteriyor.

yarışma düzeni ve istasyonların yapısı:

Organizasyonun bu yıl beşinci kez yapıldığını belirten organizatör Fethi Yöndemli, etkinliğin yaklaşık üç yıldır Uçhisar bölgesinde gerçekleştirildiğini söyledi. Parkurda toplam 21 farklı istasyon bulunuyor; her istasyonda farklı hedef tipleri ve kurallar uygulanıyor, hiçbir istasyonda aynı hedefe tekrar atış yapılmıyor. Yarışma sonunda 21 istasyonun puanları toplanarak genel sıralama oluşturulacak.

Yöndemli, bu çalışmayı yalnızca bir spor etkinliği olarak görmediklerini, geleneksel okçuluğu kültürel bir faaliyet olarak yaşatmayı amaçladıklarını vurguladı: 'Geleneksel sporların ruhunu yaşatmak ve başta gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Tarihte gömülü kalmış birçok bilgiyi gün yüzüne çıkararak bunu faaliyet olarak yürütüyoruz.'

katılımcılar, kategoriler ve geleneksel kıyafetler:

Yarışma, arazi şartları nedeniyle 12 yaş ve üzeri sporculara açık şekilde yapılıyor. Müsabakalar; minikler, gençler, yetişkin kadınlar ve yetişkin erkekler olmak üzere dört kategoride gerçekleştiriliyor. Festivalde geleneksel kıyafetlerin ön planda olduğu belirtilirken, en beğenilen kıyafet için de ayrı bir yarışma düzenleniyor.

Katılımcılardan Mehmet Fatih Tan, etkinliğin kıyafetlerin önemine dikkat çekerek, 'Geleneksel okçuluk hem bir spor olmasının yanında hem de bir kültürdür. Kapadokya bölgesi eşsiz bir coğrafyaya sahip. Bölgede bulunan vadiler, parkur yarışmalarını düzenleyebileceğimiz çok güzel alanlar sunuyor. Üç yıldır bu bölgede düzenliyoruz' dedi.

Kahramanmaraş'tan gelen Zeynep Polat ise organizasyonun her yıl daha da güzelleştiğini anlattı: 'Her yıl daha da güzelleşen bir festival. Burada olmaktan çok keyifliyiz. Bu spora babamla birlikte başladık. 2016 yılında babam başladı, o da erkek kardeşimle birlikte bizi teşvik etti. Birlikte yarışmalara katıldık. Kapadokya’da yarışmaya katılmaktan çok mutluyuz. Burası zaten büyülü bir yer. Geleneksel kıyafetlerle burada olmak daha da güzel.'

Kapadokya'nın doğal ve tarihi dokusu içinde gerçekleştirilen atışlar, izleyicilere renkli görüntüler sundu. Festival, geleneksel Türk okçuluğunu hem sportif hem de kültürel boyutlarıyla öne çıkararak bölgeye gelenler ve yerel halk için tanıtıcı bir platform oluşturuyor.

KAPADOKYA’NIN EŞSİZ COĞRAFYASINDA DÜZENLENEN KAPADOKYA OKÇULUK FESTİVALİ BAŞLADI. FESTİVAL KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN PARKUR OKÇULUK YARIŞMASI’NDA 250 SPORCU, 21 FARKLI İSTASYONDA GELENEKSEL OKÇULUK BECERİLERİNİ SERGİLİYOR.