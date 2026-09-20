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Kapadokya'da 51 ülkeyi buluşturan sağlık ve diplomasi zirvesi

SATKOF öncülüğünde düzenlenen 4. Uluslararası Kapadokya Zirvesi, 51 ülke katılımıyla sağlık diplomasisi, yatırım ve akademiyi ortak paydada topladı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kapadokya'da 51 ülkeyi buluşturan sağlık ve diplomasi zirvesi

zirvenin açılışı ve kapsamı:

Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay öncülüğünde, Uluslararası Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (USTKON) ve ev sahibi Kapadokya Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 4. Uluslararası Kapadokya Zirvesi, Nevşehir’in Avanos ilçesinde gerçekleştirildi. Organizasyona 51 ülkeden büyükelçiler, ticaret müsteşarları, yatırımcılar, akademisyenler ve çok sayıda şirket temsilcisi katıldı. Zirve, sağlık turizmi, bilimsel araştırmalar, sağlık teknolojileri, uluslararası ticaret ve yatırım imkânları üzerinden yeni iş birlikleri geliştirilmesini hedefliyor.

Temasların ilk ayağı, 17 Eylül tarihinde Kayseri’de KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar onurunda gerçekleştirilen karşılama ile başladı. Heyetin Nevşehir programında Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Avanos Belediye Başkanı Mustafa Kenan Sarıtaş ziyaret edildi; Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ise heyeti ev sahibi olarak ağırladı. Ana programın açılış konuşmaları 18 Eylül tarihinde Avanos’ta yapıldı.

protokol konuşmaları ve kadın liderliği vurgusu:

Açılışta konuşanlar arasında Prof. Dr. Aysun Bay, Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Mustafa Kenan Sarıtaş, Rasim Arı, Hüseyin Kök ve Ersin Tatar yer aldı. Özel konuşmalar bölümünde iş dünyasından Demet Sabancı Çetindoğan kadın girişimciliği ve sağlık, bilim ve ticarette kadın liderliği konularını ele aldı. Bölümde ayrıca Ali Kürşat Uzun, TBMM 25. ve 26. Dönem Bursa Milletvekili ve akademisyen Bennur Karaburun Ateş ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Projeler Koordinatörü Mehmet Tekeli konuşmacı olarak yer aldı. Oturumlarda kadın liderliği, sosyal hayata katılım, ikinci şans ve insan odaklı kalkınma temaları öne çıktı.

Medya ve iletişime ilişkin oturumlarda ise Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş başkanlığındaki "Medya ve Sosyal Medyada Sağlık Haberciliği" programında Prof. Dr. Giray Saynur Derman yer aldı; sağlık iletişimi, kültürel diplomasi ve medyanın toplumsal etkisi tartışıldı.

büyükelçiler oturumu ve sağlık diplomasisi:

KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu başkanlığındaki "Sağlık, Bilim ve Ticarette Küresel Köprüler" başlıklı Büyükelçiler Oturumu, sağlık diplomasisi ekseninde ülkeler arası ortaklık imkânlarını masaya yatırdı. Oturum, büyükelçiler, büyükelçilik temsilcileri, ticaret müsteşarları ve yatırımcılar arasında kurulan temasların sağlık hizmetleri, ticaret ve yatırım bağlantılarını güçlendirmesini amaçladı.

Panel programları arasındaki "Sağlık Turizmi ve Teknoloji" oturumu Doç. Dr. Fuat Yalman başkanlığında yapıldı. Oturumda doğal kaynaklar, termal turizm, termomineral sular, klinik yenilikler ve sağlık teknolojileri gündeme getirildi; Dr. Hajrullah Binakaj, Dr. Ömer Sarı, Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Yalap, Dr. Anuş Sargsyan ve Dr. Kemal Aydın panelist olarak katıldı. Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı dostu destinasyonlar gibi konular da panel kapsamında ele alındı. Ayrıca Prof. Dr. Mete Yılmaz sağlık teknolojilerine ilişkin buluş ve Ar-Ge çalışmalarını aktaran bir akademik sunum gerçekleştirdi.

ticari görüşmeler ve kültür programı:

Zirve, sağlık turizmi kuruluşları, hastaneler, klinikler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, turizm ve konaklama işletmeleri ile tıbbi cihaz ve sağlık teknolojisi firmaları başta olmak üzere yatırım ve danışmanlık şirketlerini bir araya getiren kapsamlı bir ticari buluşma alanı sundu. Stant çalışmaları ve B2B/B2G görüşmeleri şirketlerin uluslararası muhataplarıyla doğrudan temas kurmasına, hizmetlerini tanıtmasına ve yeni ortaklıkları değerlendirmesine imkân verdi.

Ana program, ikili iş görüşmeleri ve Prof. Dr. Aysun Bay’ın teşekkür ve kapanış konuşması ile tamamlanacak şekilde planlandı. Zirvenin son günü olan 19 Eylül tarihindeki kültür ve gezi programı ise Kapadokya’nın tarihî, kültürel ve doğal mirasının uluslararası konuklara tanıtılmasını hedefliyor.

4. Uluslararası Kapadokya Zirvesi, Türkiye’nin sağlık hizmetleri kapasitesi, akademik birikimi ve turizm potansiyelini uluslararası diplomasi ve yatırım bağlantılarıyla buluşturarak sürdürülebilir iş birliklerine katkı sunmayı amaçlıyor.

KAPADOKYA’DA 51 ÜLKENİN KATILIMIYLA SAĞLIK VE DİPLOMASİ ZİRVESİ

KAPADOKYA’DA 51 ÜLKENİN KATILIMIYLA SAĞLIK VE DİPLOMASİ ZİRVESİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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