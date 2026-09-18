Kapadokya'da duvar resimleri uluslararası iş birliğiyle geleceğe taşınıyor

Kapadokya'da duvar resimlerinin korunmasına yönelik çalışmalar

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Listesinde yer alan Kapadokya’daki tarihi yapıların içindeki duvar resimlerinin korunması için yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda düzenlenen "Kapadokya Bölgesi Duvar Resimlerinin Korunması ve Araştırılmasına Dair Yapılan Çalışmalar" programının dördüncüsü gerçekleştirildi.

Program, Nevşehir Valiliği desteğiyle Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından organize edildi. Açılışta; Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Gökhan Maskar, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Laboratuvarlar Şubesi Müdürü Nilüfer Babacan ve Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürü Hatice Temur Yıldız ile İtalya Tuscia Üniversitesi ve Japonya Tsukuba Üniversitesi öğretim üyeleri, araştırmacılar, öğrenciler ve davetliler hazır bulundu.

Programın amacı ve disiplinlerarası yaklaşım:

İtalya Tuscia Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Paola Pogliani, Kapadokya’nın kültürel mirasının korunmasında uluslararası bilimsel iş birliklerinin önemine vurgu yaptı. Pogliani, İtalya ve Japonya’dan gelen bilim insanlarının bölgedeki duvar resimleri ve diğer kültürel varlıkların korunmasına yönelik çalışmalarıyla katkı sunduğunu belirtti. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Laboratuvarlar Şubesi Müdürü Nilüfer Babacan ise Türkiye’nin kültürel mirasını bilimsel yöntemler ve güçlü kurumsal iş birlikleriyle geleceğe taşımayı amaçladıklarını aktardı.

Katılımcılar ve sunumların odağı:

Açılış konuşmalarının ardından program; İtalya, Japonya, Romanya ve Türkiye’den akademisyenler ile alanında uzman araştırmacıların Kapadokya’daki duvar resimlerinin korunması, konservasyonu, araştırılması ve belgelenmesine yönelik sunumlarıyla devam etti. Mücahit Öztürk de Kapadokya’nın dünya mirası niteliğindeki önemine dikkat çekerek, bölgedeki paydaş kurumlar arasındaki iş birliğinin çalışmalara değer kattığını ifade etti.

Program, farklı disiplinlerden uzmanların bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik ederek, Kapadokya’daki duvar resimlerinin bilimsel yaklaşımlarla korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefini güçlendirmeyi sürdürecek.

UNESCO DÜNYA KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASI LİSTESİ’NDE YER ALAN KAPADOKYA’DAKİ TARİHİ YAPILARIN İÇERİSİNDE BULUNAN DUVAR RESİMLERİNİN KORUNARAK GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR