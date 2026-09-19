Kapadokya'da orta çağ rüzgarı: Ürgüp sokakları tarihle buluştu

Ürgüp'te tarihi sokaklarda canlanan orta çağ atmosferi:

Kapadokya'nın önemli turizm merkezlerinden Ürgüpte bu yıl dördüncüsü düzenlenen Orta Çağ Panayırı, yerli ve yabancı ziyaretçileri tarihsel bir ambiyansta buluşturdu. Etkinlik, UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesinde yer alan bölgenin taş dokusunu sahneye çevirirken Bey Sokak boyunca kurulan stantlar Orta Çağ giysi, zırh, aksesuar ve döneme ait eşyaları sergiledi.

Uluslararası katılım ve müzik performansları:

Etkinlik sahnesinde Macar ve Sırp sanatçılar dönem müzikleri çalarken, yaklaşık 25 ülkeden gelen turistler tarihsel kostümlerle panayıra renk kattı. Macar grubun söylediklerinde Orta Çağ müziğinin evrensel yapısına vurgu yapıldı; sanatçılar, bu müziğin ilk bakışta farklı görünse de diğer türlerle benzer duygu ve ritimleri paylaştığını belirtti.

Panayır boyunca Orta Çağ temalı restoranlar, el işi stantları ve gösteri alanları ziyaretçilere dönemi yaşatan çeşitli deneyimler sundu. Sokak performansları ve müziklerin yanı sıra, kostüm ve zırh sergileri yoğun ilgi gördü.

Organizatör ve katılımcı görüşleri:

Etkinliği düzenleyen işletmeci Muammer Erinal, organizasyonun Kapadokya turizmine farklı bir alternatif sunduğunu vurguladı ve etkinliğin dördüncü yılı olduğunu hatırlattı. Erinal, “Bu bizim düzenlediğimiz dördüncü Orta Çağ festivali. Yaklaşık 25 ülkeden binlerce turist Kapadokya’ya geldi” diyerek katılımcı çeşitliliğine dikkat çekti.

Rusya'dan gelen Raphael ise giydiği zırhın sadece kostüm olmadığını, aynı zamanda bir spor ekipmanı olduğunu anlattı: “Biz sporcularız ve bu ekipmanlar hayatımızı korumak için kullanılıyor. Avrupalı şövalyelerin kullandığı zırhların bir örneği. Rusya’da bu oldukça büyük bir spor dalı. Birçok insan gerçek silahlarla, zırh içerisinde dövüşmek istiyor.” Raphael, Sırbistan’da dövüşürken WAMR tarafından davet edildiklerini ve Türkiye’ye ilk gelişlerinin memnuniyet verici olduğunu ekledi.

Etkinliğe katılan ziyaretçiler de atmosferden etkilendi. Sezin İlter panayır için, “Kendimi sanki Orta Çağ’da gibi hissettim. Konsept çok güzel, insanların kıyafetleri ve dansları büyük bir özveriyle hazırlanmış” ifadelerini kullandı.

Panayır, ziyaretçilerin tarihi kostümler, canlı müzik ve gösteriler eşliğinde keyifli vakit geçirmesiyle devam etti ve bölgenin kültürel çeşitliliğine yeni bir boyut kazandırdı.

KAPADOKYA'DA BU YIL DÖRDÜNCÜSÜ DÜZENLENEN ORTA ÇAĞ PANAYIRI, YERLİ VE YABANCI ZİYARETÇİLERİ TARİHİ ATMOSFERDE BULUŞTURDU.