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Kapadokya'da üniversite ve FAO yerel üretimle sürdürülebilir gıdayı tartıştı

Kapadokya Üniversitesi ve FAO Türkiye'nin ortak Dünya Gıda Günü etkinliğinde yerel üretim, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir gıda sistemleri öncelikli gündem oldu.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kapadokya'da üniversite ve FAO yerel üretimle sürdürülebilir gıdayı tartıştı

etkinliğin özeti:

Kapadokya Üniversitesi ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye iş birliğiyle "Yenilik, Gıda ve Gelecek" temasıyla düzenlenen Dünya Gıda Günü etkinliği, üniversitenin Uçhisar Sanat Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Program, açılış konuşmalarıyla başladı; Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ile FAO Türkiye'den Dr. Ayşegül Selışık katılımcılara hitap etti.

açılış konuşmalarının odak noktaları:

Prof. Dr. Hasan Ali Karasar konuşmasında Kapadokya'nın üretim kültürünün ve kuşaktan kuşağa aktarılan yerel bilginin korunmasının önemine vurgu yaptı. Karasar, yerel üretimin bilimsel araştırmalarla desteklenmesi, üreticilerle üniversiteler arasında karşılıklı bilgi paylaşımına dayalı iş birlikleri kurulması gerektiğini belirtti. Su kaynaklarının verimli kullanılması, yerel çeşitlerin korunması, teknolojiye erişim ve kadın üreticilerin desteklenmesi gibi başlıklar konuşmanın ön plana çıkan maddeleri arasındaydı. Karasar ayrıca üniversitenin bilimsel birikimi ile üreticilerin deneyiminin buluşturulmasının önemini ifade etti.

Dr. Ayşegül Selışık ise tarım ve gıda sistemlerinin geleceği için daha akıllı, kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Gençlerin dijital teknolojilerden girişimciliğe, veri analizinden araştırmaya kadar farklı alanlarda gıda sistemlerinin dönüşümüne katkı sunabileceğine dikkat çeken Selışık, yerel çeşitlerin, geleneksel üretim bilgisinin ve kadın üreticilerin desteklenmesinin gıda güvenliği açısından kritik olduğunu vurguladı.

paneller, pazar ve uygulamalı çalışmalar:

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen panellerde sürdürülebilir gıda sistemleri, inovasyon, biyoçeşitlilik, yerel üretim ve gıdanın geleceği farklı yönleriyle ele alındı. Etkinlik kapsamında kurulan Slow Food Kapadokya Yeryüzü Pazarı, yerel üreticilerle tüketicileri bir araya getirerek mevsimsel ürünlerin doğrudan ulaşmasını sağladı. Pazarda özellikle kadın üreticiler ve küçük ölçekli üreticiler ürünlerini tanıtma fırsatı buldu; bölgenin tarımsal üretim kültürünün korunması, üretici emeğinin görünür kılınması ve kısa tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Programın uygulamalı bölümünde ise üniversite öğrencilerinin katkısıyla ekmek yapımı ve sıfır atık çorba çalışmaları gerçekleştirildi. Bu atölyeler, gıdaların değerlendirilmesi, israfın azaltılması ve sürdürülebilir mutfak uygulamaları konusunda katılımcılarda pratik farkındalık oluşturdu.

Etkinlik, yerel üretimin desteklenmesi, biyoçeşitliliğin korunması ve bilimsel bilgiyle üretici deneyiminin bir araya getirilmesinin önemini öne çıkardı. Gençlerin ve yerel üreticilerin etkin katılımı, sürdürülebilir gıda sistemlerinin geliştirilmesine yönelik yerel düzeyde atılabilecek adımların tartışılmasını sağladı.

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ (FAO) TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİNDE...

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ (FAO) TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN DÜNYA GIDA GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE, SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA SİSTEMLERİ, BİYOÇEŞİTLİLİK, YEREL ÜRETİM VE GIDANIN GELECEĞİ ELE ALINDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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