Kapadokya’da vadiler yarışa hazırlanıyor: 78 ülkeden 2 bin 954 sporcu

Kapadokya Ultra Trail bu yıl rekor katılımla

Kapadokya’nın vadilerinde gerçekleştirilecek olan Kapadokya Ultra Trail bu yıl 13. kez düzenleniyor ve organizasyona kayıtların kapanmasının ardından 78 ülkeden 2 bin 954 sporcu kayıt yaptırdı. Yarışlar, bölgenin doğal ve kültürel dokusunu merkezine alarak 14, 38, 63 ve 119 kilometrelik parkurlarda koşulacak.

Parkurlar ve katılımcı profili:

Salomon Kapadokya Ultra Trail, farklı mesafe seçenekleriyle amatör ve profesyonel koşucuları bir araya getiriyor. Organizasyonun yöneticisi Aydın Ayhan Güney, kayıtlarla birlikte katılımcı sayısının 2 bin 954 olduğunu ve sporcuların yaklaşık yüzde 40ının yabancı ülkelerden geleceğini belirtti. Yarışın ilk yılında yalnızca 180 sporcu ile başladığını hatırlatan Güney, organizasyonun zaman içinde hızla büyüdüğünü vurguladı.

Organizasyon, tanıtım ve sınırlandırma:

Kapadokya Ultra Trail, Nevşehir ve çevresinin uluslararası tanıtımına katkı sağlıyor. Güney, etkinliğin her geçen yıl daha da güçlendiğini ve uluslararası popülerliğinin arttığını ifade etti. Organizasyon kapasitesi ve bölgenin turizm dinamikleri gözetilerek katılımcı sayısının 3 bin kişiyle sınırlandırıldığı açıklandı.

Güney, bu yıl Birleşmiş Milletler tarafından verilen bir ödüle layık görülmelerinin kendileri için gurur verici olduğunu belirterek hazırlıkların tamamlandığını ve organizasyon ekibinin yarışa hazır olduğunu söyledi. Organizasyon yetkilileri, yabancı katılımcı çeşitliliğinin artmasının etkinliğin uluslararası başarısını gösterdiğini ve sporculara unutulmaz bir Kapadokya deneyimi sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

KAPADOKYA ULTRA TRAİL, 78 ÜLKEDEN 2 BİN 954 SPORCUNUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK (ARŞİV)