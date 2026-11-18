Jüri değerlendirmesi ve süreç:

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) tarafından, Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun katkısı ve Nevşehir'deki kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Kapadokya Değer Ödülleri'nde jüri değerlendirmesi tamamlandı. Akademisyenlerden oluşan bağımsız jüri, Kapadokya Üniversitesi ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nden katılan üyelerle üç hafta boyunca gelen başvuruları titizlikle inceledi ve puanlamanın ardından ödül sahiplerini belirledi.

Bayram Ekici (Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı) organizasyonun iki yıl içerisinde önemli bir marka değerine ulaştığını; etkinliğin Kapadokya'nın kültürel, sanatsal, turistik ve akademik değerlerini onurlandırmayı amaçladığını vurguladı. Ekici, gazetecilik, sanat, kültür, akademi ve turizm alanlarında katkı sağlayan kişi ve kurumların ödüllendirileceğini belirterek jüri üyelerine teşekkür etti.

Ödül alanlar ve belirlenen kategoriler:

Kapadokya Yaşam Boyu Katkı Ödülü: Dr. Doğan Birgül

Kapadokya Elçisi Özel Ödülü: Mümün Uluç

Sinema-Dizi-Belgesel Yapım Ödülü: Show TV'de yayınlanan "Sevdan Bir Ateş"

Kapadokya Tanıtımına Değer Katan Sanatçı Ödülü: Mehmet Yuğuran

Kapadokya'ya Değer Katan Kurum Ödülü: TKDK

Yenilikçi Proje Ödülü: Yakup Karahan

Kültürel Miras Araştırma Akademi Ödülü: Prof. Dr. Gençay Akgül

Basın Başarı Ödülü: Behçet Alkan

Kapadokya'nın Tanıtımına Uluslararası Katkı Sunan Gazeteci Ödülü: İhlas Haber Ajansı Nevşehir Muhabiri Asım Çapacı

Basın Kuruluşu Ödülü: Hacıbektaş Haber

Kapadokya Konulu Haber Ödülü: Mehtap Aydoğan

Kapadokya Konulu Haber Fotoğrafı Ödülü: Galip Hasan Temur

Federasyonların özel ödülleri kapsamında ise şu isim ve kurumlar ödüllendirildi: Kapadokya Kültürel Miras Özel Ödülü: Kültür ve Turizm Bakanlığı; Kapadokya Görsel ve Yazılı Hafızasına Katkı Ödülü: Anadolu Ajansı; Kapadokya Tanıtımına Medya Katkı Ödülü: İhlas Haber Ajansı; Kapadokya'da Teknoloji Yatırımına Katkı Özel Ödülü: ASSUVA Savunma Sanayi.

Tören ve kapanış:

2026 Kapadokya Değer Ödülleri'nin kazananları, 19 Kasım'da Marriott Hotel'de düzenlenecek törenle ödüllerini alacak. Organizasyon, Kapadokya'nın mirasına kalıcı katkı sağlayan kişi ve kurumları onurlandırmayı hedeflemeye devam edecek.

KAPADOKYA DEĞER ÖDÜLLERİ’NDE JÜRİ SONUÇLARI AÇIKLANDI