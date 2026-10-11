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Kapadokya'nın gecesinde Göreme'den Gazze'ye ışıkla destek mesajı

Nevşehir'in Göreme beldesinde düzenlenen 'Gazze’ye Işık Ol' etkinliğinde vatandaşlar cep telefonu ışıklarıyla 'Free Gaza' yazısı ve güvercin figürü oluşturdu.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 09:00

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kapadokya'nın gecesinde Göreme'den Gazze'ye ışıkla destek mesajı

Göreme'de geceye yayılan destek ışıkları

Nevşehir'in Göreme beldesinde düzenlenen 'Gazze’ye Işık Ol' etkinliğinde vatandaşlar, cep telefonu ışıklarını açarak alanda ortak bir görsel oluşturdu. Katılımcıların desteğiyle ortaya çıkan kompozisyonda Free Gaza yazısı ve barışı simgeleyen beyaz bir güvercin figürü yer aldı.

Etkinlik düzeni ve görsel öğeler:

Farkındalık amacıyla Göreme Festival Alanı'nda bir araya gelenler, telefon ışıklarıyla alanda planlı bir çalışma yaptı. Ortaya çıkan görüntüde, güvercin figürünün üzerinde zeytin dalı, Filistin bayrağı ve Kudüs betimlemeleri dikkat çekti. Gece karanlığında hazırlanan kompozisyon, havadan dron ile kayıt altına alındı.

Mesajın amacı ve algısı:

Etkinlik, Gazze halkına destek vermek ve yaşananlara dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi. Katılımcıların telefon ışıklarını kullanarak oluşturduğu görsel, hem yerel dayanışmayı hem de uluslararası kamuoyuna yönelik bir farkındalık çağrısını simgeledi. Güvercin ve zeytin dalı gibi semboller barış ve özgürlük vurgusunu güçlendirdi.

Havadan kaydedilen görüntüler, karanlıkta ortaya çıkan kompozisyonun etkisini artırırken, etkinlik kısa sürede alanda bir araya gelenlerin ortak iradesini görselleştirdi. Organizasyon, sessiz bir dayanışma biçimi olarak dikkat çekti.

NEVŞEHİR’İN GÖREME BELDESİNDE DÜZENLENEN &quot;GAZZE’YE IŞIK OL&quot; ETKİNLİĞİNDE VATANDAŞLAR, CEP TELEFONU...

NEVŞEHİR’İN GÖREME BELDESİNDE DÜZENLENEN "GAZZE’YE IŞIK OL" ETKİNLİĞİNDE VATANDAŞLAR, CEP TELEFONU IŞIKLARIYLA "FREE GAZA" YAZISI OLUŞTURDU.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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