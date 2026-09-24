Kapadokya'nın kırılgan siluetini koruma hamlesi genişliyor

Kapadokya'da peri bacaları için yeni koruma adımları

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya'da, bölgenin karakterini oluşturan peri bacalarının korunmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yürütülen uygulamalarla özellikle deformasyon riski taşıyan oluşumlara öncelik veriliyor.

müdahalelerin kapsamı ve uygulama süreci:

Yetkililer, daha önce iki peri bacasında başlatılan koruma müdahalelerinin ardından, son dönemde beş peri bacasında daha çalışmanın tamamlandığını açıkladı. Alan Başkanı Cem Aslanbay çalışmaları, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un talimatları doğrultusunda yürüttüklerini belirtti. Aslanbay, Kapadokya'nın yapı itibarıyla çok kırılgan olduğunu vurgulayarak, 'Kapadokya çok önemli bir destinasyon ve yapı itibarıyla da çok kırılgan bir yapıya sahip. Peri bacalarının oluşumları dolayısıyla Kapadokya Alan Başkanlığı olarak Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un talimatları istikametinde buradaki deformasyonu engellemek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz' dedi.

Aslanbay ayrıca, 'Şu anda 5 tane peri bacasına müdahale edildi ve bunların birçoğu bitti. Yakında Göreme'de mevcut bulunan iskeleleri söküp, diğer tehlikeli olduğunu düşündüğümüz peri bacalarına önlem olarak müdahale edeceğiz' ifadelerini kullandı. Bu açıklama, sahadaki iskele ve geçici güçlendirme uygulamalarının düzenlenmesine yönelik bir sonraki adımı işaret ediyor.

turizm etkileri ve gelecek planları:

Kapadokya yılda yaklaşık 4,5 milyon ziyaretçi ağırlıyor ve bölge yaklaşık 2,5 milyar dolar turizm geliri sağlıyor. Alan Başkanlığı, bu potansiyelin artırılmasını hedefleyerek vadilerin düzenlenmesi, gece turizminin canlandırılması ve ziyaret altyapısının iyileştirilmesi gibi adımlar planlıyor. Ayrıca kiliselerin restorasyonu yoluyla inanç turizmi rotalarının da turizme kazandırılması amaçlanıyor.

Yetkililer, yapılan koruma çalışmalarının hem fiziksel deformasyonu azaltmayı hem de bölgenin uzun vadeli turizm değerini korumayı hedeflediğini belirtiyor. Bu adımların amacı, Kapadokya'nın eşsiz doğal ve kültürel dokusunun gelecek nesillere eksiksiz aktarılmasını sağlamak olarak özetleniyor.

KAPADOKYA’DA DOĞAL OLUŞUMLARIN KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRERKEN, DAHA ÖNCE MÜDAHALE EDİLEN 2 PERİ BACASININ ARDINDAN SON DÖNEMDE 5 PERİ BACASINDA DAHA KORUMA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. BÖYLECE DEFORMASYON VE RİSK NEDENİYLE MÜDAHALE EDİLEN PERİ BACALARININ SAYISI 7’YE ULAŞTI.