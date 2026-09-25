Kapadokya’yı Japon seyahat rotalarına taşıma hedefi

Kapadokya tanıtımında Uzak Doğu vurgusu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tourism Expo Japan 2026 etkinliğinde Kapadokya’nın Uzak Doğu pazarındaki görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmaları anlattı. Ersoy, peribacaları, yer altı şehirleri, balon turları ve zengin kültürel mirasın bölgeyi Japon turistler için cazip kıldığını vurguladı.

fuarda yürütülen tanıtım çalışmaları:

Kültür ve Turizm Bakanlığıyla birlikte Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan stantta Kapadokya, doğal ve tarihî değerleri ile farklı turizm deneyimleri uluslararası profesyonellere tanıtıldı. Stant yoğun ilgi gördü ve ziyaretçilere bölgenin öne çıkan özellikleri aktarıldı.

Fuara katılan isimler arasında Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay ve AK Parti Nevşehir İl Başkanı Muhammed Feyzi Akgün yer aldı.

japon sektör temsilcileriyle temas ve davetler:

Kapadokya heyeti, fuar çerçevesinde Japonya Seyahat Acentaları Birliği (JATA) Başkanı ile bir araya geldi ve Japon seyahat acenteleri ile dijital içerik üreticilerini Kapadokya’ya davet etti. Planlanan işletmeler arası görüşmeler (B2B) ile Türk ve Japon turizm profesyonelleri arasında yeni iş birlikleri geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bakan Ersoy sosyal medya paylaşımında, 'Kapadokya’nın eşsiz mirasını Japonya’da dünyayla buluşturuyoruz' değerlendirmesini yaptı ve fuardaki temasların Uzak Doğu pazarındaki önemine dikkat çekti. Ersoy ayrıca bu çalışmalarda emeği geçen TGA, Nevşehir Valiliği, milletvekili, Kapadokya Alan Başkanlığı, belediyeler ve sektör paydaşlarına teşekkür etti.

Yetkililer, düzenlenecek B2B buluşmaları ve davetlerle Kapadokya’nın Japon turistlerin seyahat rotalarında daha sık yer almasını sağlamayı hedeflediklerini belirtiyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, TOURİSM EXPO JAPAN 2026 KAPSAMINDA KAPADOKYA’NIN UZAK DOĞU PAZARINDAKİ TANITIMINI GÜÇLENDİREN ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜKLERİNİ BELİRTEREK, "PERİBACALARI, YER ALTI ŞEHİRLERİ, BALON TURLARI VE ZENGİN KÜLTÜRÜYLE KAPADOKYA’YI DAHA FAZLA JAPON MİSAFİRİMİZİN SEYAHAT ROTASINA TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ" İFADELERİNİ KULLANDI.