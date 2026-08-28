Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi'nde ağustos etkinlikleri çocuklara ve kadınlara renk kattı

Kapaklı sosyal yaşam merkezinde ağustos programı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi, ağustos ayında çocuklar ve kadınlara yönelik zengin bir etkinlik takvimi sundu. Merkez, keşfetme ve üretme odaklı atölyelerle katılımcılara yaratıcı deneyimler sağladı.

Çocuklara yönelik atölyeler:

Merkezde düzenlenen etkinlikler arasında Denizin Renkli Sırları, Limonata Şenliği, Kirlenmek Güzeldir Renk Partisi, Quilling Kâğıt Kıvırma Sanatı, Açık Hava Kütüphanesi ve Seramik Atölyesi yer aldı. Bu atölyeler, çocukların el becerilerini, hayal gücünü ve okuma alışkanlıklarını destekleyecek şekilde kurgulandı.

Kadınlara ve ailelere yönelik çalışmalar:

Kadın katılımcılar için gerçekleştirilen Şefkatli Sınırlar Ebeveyn Atölyesi ebeveynlik farkındalığını artırmayı hedeflerken, Dekoratif Şişe Tasarım Atölyesi ise bireylerin el sanatları yeteneklerini sergilemesine olanak tanıdı. Etkinlikler aileleri bir araya getirerek paylaşım ve dayanışma ortamı oluşturdu.

Sürekli hizmetler ve destekler:

Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi ayrıca psikolojik danışmanlık, çocuk kütüphanesi, çocuk oyun grupları, özel eğitim desteği, okuryazarlık ve el sanatları kursları ile tekerlekli sandalye tamir hizmetleri sunuyor. Merkez, Mola Evi projesiyle bakıma ihtiyaç duyan yaşlı ve engelli bireylerin yakınlarına günlük yaşam desteği sağlıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, merkez aracılığıyla kadın, çocuk ve ailelere yönelik sosyal destek ve etkinlik çalışmalarını farklı programlarla sürdürmeyi planlıyor.

KAPAKLI SOSYAL YAŞAM MERKEZİ, AĞUSTOS AYINDA ÇOCUKLAR VE KADINLARA YÖNELİK ÇEŞİTLİ ATÖLYE VE ETKİNLİKLERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.