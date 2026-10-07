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Kapaklı'da borç baskısı: oyuncak tabancayla kuyumcuya giren güvenlik görevlisi adliyeye sevk edildi

Kapaklı'da borçları olduğu belirtilen 47 yaşındaki özel güvenlik Asaf U., oyuncak tabancayla kuyumcuya girip soygun girişiminde bulundu; polis tarafından yakalandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:02

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 11:06

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kapaklı'da borç baskısı: oyuncak tabancayla kuyumcuya giren güvenlik görevlisi adliyeye sevk edildi

Olayın ayrıntıları:

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde faaliyet gösteren bir kuyumcuda, borçları bulunduğu belirtilen 47 yaşındaki Asaf U. iş yerine girerek elindeki bir tabancayı çalışanlara doğrulttu ve soygun girişiminde bulundu. Olay, işyerinde paniğe yol açtı ve çevredekiler tarafından polise haber verildi.

Polisin müdahalesi ve tabancanın tespiti:

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Ekiplerin yaptığı incelemede ele geçirilen tabancanın oyuncak olduğu belirlendi; silahın gerçek olmadığı kayıtlara geçti.

Şüphelinin ifadesi ve adli süreç:

Gözaltına alınan Asaf U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ilk ifadesinde borçları nedeniyle böyle bir girişimde bulunduğunu söylediği ve "Borçlarım nedeniyle yaptım" dediğinin öğrenildiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma ve adli işlemler devam ediyor.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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