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Kapaklı'da çiftlik yangını ormana sıçramadan kontrol altına alındı

Kapaklı köyündeki çiftlikte 00.30'da başlayan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 09:43

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kapaklı'da çiftlik yangını ormana sıçramadan kontrol altına alındı

Kapaklı'da gece yarısı çıkan yangın kontrol altına alındı:

Burdur merkezine bağlı Kapaklı köyündeki bir çiftlikte saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Çiftlikte alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve seferberlik:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin büyümesini önlemek amacıyla yangına farklı noktalardan müdahale etti.

Alevlerin geceyi aydınlatması ve ormanlık alana sıçrama ihtimaline karşı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler de bölgeye yönlendirildi. Ekipler yangının kontrol altına alınması için koordineli çalıştı.

Söndürme, soğutma ve inceleme çalışmaları:

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Operasyon kapsamında söndürme ve soğutma çalışmaları sahada devam ediyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürdüğü bildirildi.

BURDUR’DA BİR ÇİFTLİKTE GECE SAATLERİNDE ÇIKAN YANGIN, GECEYİ AYDINLATIRKEN İTFAİYE EKİPLERİ...

BURDUR’DA BİR ÇİFTLİKTE GECE SAATLERİNDE ÇIKAN YANGIN, GECEYİ AYDINLATIRKEN İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN YOĞUN MÜCADELE VERDİ. ORMANLIK ALANA YAKIN NOKTADA ÇIKAN YANGININ ÇEVREYE SIÇRAMAMASI İÇİN EKİPLER ADETA ZAMANLA YARIŞTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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