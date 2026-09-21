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Kapaklı'da eşler arasında çıkan kavga can aldı

Kapaklı'da tartıştığı eşi F.Ü.'yü bıçakla öldüren 80 yaşındaki M.Ü. polis tarafından gözaltına alındı; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kapaklı'da eşler arasında çıkan kavga can aldı

Olayın ayrıntıları:

Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Erbay Caddesi'nde meydana gelen olayda, 80 yaşındaki M.Ü. ile eşi F.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, iddiaya göre M.Ü. eşi F.Ü.'ye bıçakla saldırdı.

İddialara göre sabah saatlerinde M.Ü., oğlunu telefonla arayarak "Annenizi öldürdüm. Eve gelin beni polis teslim edin, annenizi de defnedin" dedi. Bu ihbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Soruşturma ve işlemler:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri F.Ü.'nün hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemeleri yapıldı. Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için devlet hastanesine sevk edildi.

Şüpheli M.Ü., polis tarafından gözaltına alındı. Olayın kesin nedeni ve yaşananlara ilişkin ayrıntıların yürütülen incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAPAKLI CUMHURİYET MAHALLESİ ERBAY CADDESİ’NDE EŞLER ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA ÖLÜMLE...

KAPAKLI CUMHURİYET MAHALLESİ ERBAY CADDESİ’NDE EŞLER ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA ÖLÜMLE SONUÇLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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