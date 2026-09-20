Kapaklı'da kapalı yolda çarpışma: bisikletli çocuk yaralandı

Kapaklı'da trafiğe kapalı yolda kaza:

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi Cambazlar Caddesi üzerinde, trafiğe kapalı bir yolda meydana gelen kazada bir çocuk yaralandı. Olayda, bisikletiyle ilerleyen küçük yaştaki çocuğa aynı yönde seyreden bir motosiklet çarptı.

Kaza nasıl oldu:

Edinilen bilgiye göre, kapalı olan cadde üzerinde bisiklet süren çocuk ile motosiklet sürücüsü aynı istikametteydi. Çarpmanın etkisiyle çocuk yere düşerek yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Müdahale ve soruşturma:

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve kazanın nedenine ilişkin detaylı tespitlerin devam edeceğini bildirdi.

KAPAKLI’DA MOTOSİKLET BİSİKLETLİ ÇOCUĞA ÇARPTI