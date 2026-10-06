Kapaklı'da oyuncak tabancayla kuyumcuya soygun girişimi, çalışanın tepkisi engel oldu

Kapaklı'da kuyumcuya oyuncak tabancayla soygun girişimi:

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuda sabah saatlerinde bir kişi yüzüne tıbbi maske takarak içeri girdi. Şüpheli, elindeki tabancayı kadın çalışana doğrultup altınları istedi.

Çalışanın müdahalesi ve kaçış:

Kuyumcuda görevli kadın, şüphelinin elindeki tabancanın oyuncak olduğunu fark edince bağırarak tepki gösterdi. Bu tepkiden panikleyen şüpheli, kuyumcudan hiçbir şey alamadan kaçtı. Çalışan kaçan kişinin arkasından koştu.

Polis soruşturması ve güvenlik kameraları:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı ve bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TEKİRDAĞ'IN KAPAKLI İLÇESİNDE YÜZÜNE TIBBİ MASKE TAKARAK KUYUMCUYA GİREN BİR KİŞİ, OYUNCAK TABANCAYI KADIN ÇALIŞANA DOĞRULTUP ALTINLARI İSTEDİ. TABANCANIN OYUNCAK OLDUĞUNU FARK EDEN ÇALIŞANIN BAĞIRMASI ÜZERİNE PANİĞE KAPILAN ŞÜPHELİ, HİÇBİR ŞEY ALAMADAN KAÇTI.