Olayın gelişimi:

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde dün saat 16.10 sıralarında Pınar Bulvarı üzerinde trafikte başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki kişi uzun süre birbirleriyle mücadele ederken, çevredekilerin ve diğer sürücülerin araya girmeye çalışması başarılı olmadı.

Olay sırasında yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kameraları kavgayı anbean kaydetti. Görüntülerde tarafların birbirine müdahalesi ve araya girme çabaları yer aldı.

Tarafların ifadeleri ve karşı şikâyet:

Kavganın ardından hastaneye başvuran M.T., kendisine fiziksel müdahalede bulunulduğunu belirterek polis merkezine gidip şikâyetçi oldu. Polis ekiplerinin çalışması sonucu diğer tarafın kimlikleri tespit edildi.

İfadeleri alınan E.K. ve S.K. ise M.T.'nin kendilerine yönelik fiziksel ve sözlü müdahale iddiasında bulunarak karşı şikâyette bulundu. Bu gelişme üzerine taraflar karşılıklı şikâyetçi oldu.

Soruşturma ve idari yaptırımlar:

Yürütülen işlemler kapsamında üç şahsa trafik yönünden toplam yaklaşık 640 bin TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla üç kişi gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecekleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; kameraya yansıyan görüntüler ve alınan ifadeler savcılık ile emniyet tarafından değerlendiriliyor.

KAVGA ANI İSE KAMERAYA YANSIDI.