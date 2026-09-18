Kapaklı'da yaya geçidinde sıkışan 76 yaşındaki kadın vinç ve kompresörle çıkarıldı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir tırın yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen bir kadına çarpması sonucu ağır yaralanma yaşandı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde gerçekleşti.

kaza anı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, 76 yaşındaki Fatma Torun yaya geçidinden karşıya geçmek istediği sırada tırın çarpmasıyla aracın altında kaldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine intikal eden ekipler, sıkışan yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı.

kurtarma ve hastaneye sevk:

İtfaiye ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmada, sıkışan kadını çıkarmak için vinç ve kompresör kullanıldı. Araç altından ağır yaralı olarak çıkarılan Torun, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma ve gözaltı:

Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, tır sürücüsünü olay yerinde alarak gözaltına aldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor ve ekipler olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

TEKİRDAĞ'DA YAYA GEÇİDİNDE TIRIN ALTINDA KALAN YAŞLI KADIN VİNÇ VE KOMPRESÖR YARDIMIYLA ÇIKARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.