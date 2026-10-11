Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Kapanan dükkanın ardından kampüse: 57 yaşında baba, oğluyla omuz omuza öğrenci

Çorum'da 57 yaşındaki Vahap Akyol işini kapatıp sınavları kazanarak Hitit Üniversitesi Ekolojik Bina Teknikerliği'ne kaydoldu; oğluyla aynı kampüste eğitim görüyor.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 12:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Kapanan dükkanın ardından kampüse: 57 yaşında baba, oğluyla omuz omuza öğrenci

Çorum'da sıra dışı karar

Çorum'da yaşayan 57 yaşındaki Vahap Akyol, iş yerini kapatmasının ardından şakayla başlayan bir konuşmanın gerçeğe dönüşmesiyle üniversite sınavlarına başvurdu. Sınavları başarıyla geçerek Hitit Üniversitesi Ekolojik Bina Teknikerliği bölümüne yerleşen Akyol, 19 yaşındaki oğlu Yiğithan Akyol ile aynı kampüste, farklı bölümlerde öğrenim görmeye başladı.

Kararı ve sınav süreci:

Vahap Akyol, kararını anlatırken süreci şöyle özetliyor: "Geçen sene iş yerimi kapattım. Oğlum bu üniversitede okuyordu. 'Olmazsa ben de üniversiteye kayıt olayım, birlikte okuruz' dedim. Şakavari başlayan bir konuşmaydı. Sonra yılbaşında sınav müracaatımızı yaptık. Sınavlara girdik, kazandık." Bugün oğlu Yiğithan 2. sınıf, baba Vahap ise 1. sınıf öğrencisi olarak yeni dönemlerine başladı.

Bölüm tercihi ve motivasyon:

Akyol, bölüm tercihinde çevreci yaklaşımının etkili olduğunu vurguluyor: "Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği bölümü Türkiye'de 9 üniversitede var. Bunlardan bir tanesi de Hitit Üniversitesi. Araştırdığımda bu bölümü görünce yazmak istedim. 'Doğayla uyumlu binalar, sürdürülebilir ve dönüşebilir ürünleri doğaya uygun binaları nasıl yaparız' düşüncesiyle çevreci bir yaklaşımla olaylara baktığım için de hoşuma gitti. Bu bölümü tercih ettim."

Kampüs yaşamı ve destek:

Babasıyla aynı çatı altında ders gören Yiğithan, kampüs yaşamını ve duygularını şöyle aktarıyor: "Bu çatı altında birlikte eğitim görüyoruz, aynı sırayı paylaşıyoruz. Teneffüslerde, molalarda sürekli vakit geçiriyoruz, birlikte oluyoruz. Ders hakkında konuşuyoruz, birlikte çay, kahve içiyoruz."

Vahap Akyol adaptasyon sürecinden de söz ediyor; eğitim hayatına yeniden alışmanın ilk haftalarında zorluklar yaşadığını, fakat arkadaşlarının ve oğlunun desteğiyle bu süreci aştığını belirtiyor. "Tabii 40 sene öncesinden kalan, unuttuğumuz bilgiler var. Onları bilemediğim zaman arkadaşlarımdan destek alıyorum. En büyük desteğim de oğlum."

Gençlere örnek olan adım:

Hem baba hem de oğul için bu deneyim, öğrenci hayatının kuşakları birleştirdiği somut bir örnek niteliğinde. Yiğithan, "Okumanın gerçekten yaşı yok. 57 yaşındaki babamla birlikte okuyabiliyorsak sizler de yapabilir" diyerek diğer yetişkinlere de cesaret vermeyi amaçlıyor.

57 yaşında üniversite hayalini gerçekleştirdi, oğluyla aynı kampüste öğrenci oldu

57 yaşında üniversite hayalini gerçekleştirdi, oğluyla aynı kampüste öğrenci oldu

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hatay’da yeniden evine kavuşan depremzede Artun’un sevinci bakanın paylaştığı gö...
images

Yukarı Hereke'de yıllara yayılan husumete barışla nokta kondu
images

Denizli'de sanayi dayanışmasıyla sağlıkta yeni adım: sanal anjiyo BT Pamukkale Ü...
images

Görev sırasında fenalaşan Yusuf Güneş şehit oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Park manevrasında hata: Beşiktaş'ta otomobil binanın bahçesine uçtu

Eskişehir heyeti günyüzü'nde BBP lideri Mustafa Destici ile buluştu

Bağ bozumu geleneği Gecek Mahallesi'nde protokolün pekmez kazanında canlandı

Yukarı Hereke'de yıllara yayılan husumete barışla nokta kondu

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi