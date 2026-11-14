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Kapanış dersi: Emine Sınmaz 41 yıl sonra alkışlarla veda etti

65 yaşındaki matematik öğretmeni Emine Sınmaz, Bolu'da 41 yıllık meslek yaşamını öğrenciler ve meslektaşlarının sürpriz veda töreniyle noktaladı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kapanış dersi: Emine Sınmaz 41 yıl sonra alkışlarla veda etti

Gölyüzü İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde veda:

Bolu'da görev yapan 65 yaşındaki matematik öğretmeni Emine Sınmaz, 41 yıllık öğretmenlik serüvenini okul yönetimi, öğrencileri ve meslektaşlarının hazırladığı sürpriz törenle sonlandırdı. Meslek yaşamında binlerce öğrencinin yetişmesine katkı veren Sınmaz, son ders gününde duygusal anlar yaşadı.

Sürpriz programın akışı:

Veda programı, okul yönetimi ve öğrenciler tarafından gizlice hazırlandı. Sınmaz ders ziliyle sınıfa girdiğinde normal bir güne başladığını sandı; ancak zil çaldıktan sonra sınıftan çıkan öğretmen, koridorda öğrencilerin oluşturduğu alkış koridoruyla karşılaştı. Koridorda ilerlerken öğrencilerin tezahüratları ve alkışları arasında duran Sınmaz, hazırlanan sürpriz karşısında duygulandı.

Duygusal anlar ve teşekkürler:

Programda meslektaşları ve okul yönetimi de hazır bulundu, anılar paylaşıldı ve Sınmaz’ın öğretmenlik yıllarına dair kısa konuşmalar yapıldı. Öğrenciler, yıllar boyunca verdikleri emek için öğretmenlerine alkışlarla teşekkür ederken, Sınmaz da mesleğine ve öğrencilerine olan bağlılığını vurgulayan sözlerle duygularını paylaştı.

Uzun yıllar boyunca sınıfta ve okul hayatında iz bırakan Sınmaz, son adımını da öğrencilerinin sevgi gösterileri eşliğinde attı. Okul camiası, öğretmeninin 41 yıllık kariyerini alkışlarla uğurlayarak teşekkür etti ve onun bıraktığı mirasın öğrenciler ve meslektaşları tarafından hatırlanacağı vurgulandı.

BOLU’DA GÖLYÜZÜ İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ’NDE GÖREV YAPAN 65 YAŞINDAKİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ EMİNE...

BOLU’DA GÖLYÜZÜ İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ’NDE GÖREV YAPAN 65 YAŞINDAKİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ EMİNE SINMAZ, 41 YILLIK MESLEK HAYATINI TAMAMLAYARAK EMEKLİYE AYRILDI. SINMAZ İÇİN OKUL YÖNETİMİ, ÖĞRENCİLERİ VE MESLEKTAŞLARI TARAFINDAN DÜZENLENEN SÜRPRİZ VEDA PROGRAMINDA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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