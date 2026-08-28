Kapatılan işletmede 12 mağdur: Malatya'da fuhuşa aracılık soruşturmasında tutuklama

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçlarına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan tespitler sonucunda bir şüphelinin adı bu suçlamalarla ilişkilendirildi.

operasyon detayları:

Şüpheliye ait 1 iş yeri ve 1 araçta yapılan aramalarda çok sayıda materyal ele geçirildi. Operasyon sırasında 12 mağdur kadın tespit edilerek koruma altına alındı. Gözaltına alınan işletme sahibi M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ele geçirilen deliller:

Aramalarda bulunan malzemeler arasında 1 ruhsatsız tabanca, 6 fişek, 1 kamera kayıt cihazı, 1 dizüstü bilgisayar, 1 cep telefonu, 3 ajanda, 1 muşta ile 50 bin 400 TL ve 200 dolar yer aldı.

Soruşturma kapsamında tespit edilen mağdurların korunmasına yönelik işlemler yapıldı ve şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ELE GEÇİRİLENLER