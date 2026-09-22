Kapıçam’da gönüllüler temizliğe el verdi

Kapıçam tabiat parkı'nda gönüllü seferberliği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, Kapıçam Tabiat Parkı’nın ormanlık alanında çevre temizliği yapmak amacıyla düzenlendi. Faaliyette Haydi Yapalım Derneği, Gönüllü Gençlik Hareketi, Pusula Maraş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Orman Bölge Müdürlüğü temsilcileri ve çok sayıda gönüllü yer aldı.

etkinlik ve uygulama:

Katılımcılar park içinde belirlenen noktaları tarayarak doğaya bırakılan atıkları topladı. Çalışmada özellikle plastik, cam, metal ve diğer ambalaj atıklarına dikkat edildi; gönüllüler poşetler ve ayrıştırma kutuları ile toplama yaparken, alanın korunmasına yönelik pratik önlemler uyguladı. Etkinlik, Dünya Temizlik Günü çerçevesinde eş zamanlı farkındalık hareketinin yereldeki yansıması olarak planlandı.

iletilen çağrılar ve korunmanın önemi:

Katılımcılar, etkinliğin yalnızca temizlik faaliyeti olmadığını, aynı zamanda doğaya karşı ortak sorumluluğu hatırlatan bir farkındalık kampanyası olduğunu vurguladı. Vatandaşlar, doğaya atık bırakmamaya, atıkları kaynağında azaltmaya ve geri dönüşüme yönlendirmeye çağrıldı. Etkinlikte, doğal yaşam alanlarının gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasının bireysel duyarlılık ve düzenli temizliğe bağlı olduğu vurgulandı.

Gönüllüler, ortak kullanım alanlarının temiz tutulmasının sürdürülebilir çevre yönetimi için temel adımlardan biri olduğunu belirterek, toplumsal katılımın artmasının önemine dikkat çekti. Organizasyon kısa vadede parkın görünümünü iyileştirirken, uzun vadede çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TARAFINDAN ORGANİZE DİLEN ETKİNLİKTE KAPIÇAM TABİAT PARKI'NDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPILDI.