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Kapıdağ'da gece devriyeleriyle ormanlarda huzur sağlanıyor

Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir Erdek Kapıdağ Yarımadası'nda gece devriyesinde kritik güzergâhlarda kontroller yaptı; olumsuzluk görülmedi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kapıdağ'da gece devriyeleriyle ormanlarda huzur sağlanıyor

Kapıdağ'da gece devriyeleri

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda, Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gece koruma ve mobil denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Denetim uygulaması ve kontrol noktaları:

Ekipler orman suçlarının önlenmesi ve doğal kaynakların korunması amacıyla ormanlık alanlarda devriye attı. Kritik güzergâhlarda orman emvali taşıyan araçları durdurarak sevk ve taşıma belgelerini kontrol etti ve araçlarda gerekli incelemeleri yaptı.

Devam eden koruma önlemleri:

Yetkililer, gece devriyeleri ve mobil kontrollerin belirli aralıklarla sürdürüleceğini belirtti. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirilen denetimlerin, bölgedeki orman varlığının korunmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

DENETİMLER KAPSAMINDA ORMANLIK ALANLARDA DEVRİYE ATAN EKİPLER, KRİTİK GÜZERGÂHLARDA ORMAN EMVALİ...

DENETİMLER KAPSAMINDA ORMANLIK ALANLARDA DEVRİYE ATAN EKİPLER, KRİTİK GÜZERGÂHLARDA ORMAN EMVALİ TAŞIYAN ARAÇLARI DURDURARAK SEVK VE TAŞIMA BELGELERİNİ KONTROL ETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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