Kapıkule'den yola çıkan tırdan 187 tabanca çıktı

Edirne'de yurt dışına çıkış yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir tırda yapılan aramada 187 adet tabanca ve bunlara ait şarjörler ele geçirildi.

operasyon ve arama:

Olayla ilgili çalışma, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda silahlara ait çok sayıda şarjör de bulundu.

soruşturma ve gözaltı:

Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.

KAPIKULE’DE TIRDA 187 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ