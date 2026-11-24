Duruşmada bilirkişi raporu:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 30 Ağustos'ta Girne açıklarında 28 kişinin yaşamını yitirdiği Filo Jet gemisi faciasına ilişkin teminat duruşmasında bilirkişi raporu gündeme geldi. Girne Kaza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) akademisyeni, Gemi Makineleri İşletme Mühendisi ve Uzak Yol Başmühendisi Volkan Varışlı iki ayrı raporunu ve bir Fransız klas kuruluşuna ait sertifikayı mahkemeye sundu. Raporda yapılan teknik incelemeler, elektronik animasyonlar ve sayısal veriler delil olarak dosyaya eklendi.

teknik inceleme ve bilirkişinin görüşleri:

Varışlı, geminin iskele burun kısmının kopması, su alan bölümler ve beklenenden kısa sürede batma olgusuna ilişkin hesaplamalarını mahkemeye aktardı. Sunulan bulgulara göre, geminin bodoslama bölgesinde su seviyesinin altına kadar uzanan dikey bir hasar tespit edildi. Bilirkişi, yapılan hesaplamalar sonucunda geminin bölme kapılarının tamamen açık olduğu kanaatine vardığını belirtti ve "Kapılar kapalı olsa gemi batmayacaktı" ifadesini kullandı.

Varışlı ayrıca yapılan tamiratların kurallara uygun olmadığını, her iki tarafta (iskele ve sancak) açıklık oluşma ihtimalinin kuvvetli olduğunu vurguladı. Muhtemel tamirat tarihi olarak değerlendirdiği 17 Haziran'dan 30 Ağustos'a kadar gerçekleştirilen 76 seferin gemideki yapısal yorulmaya katkı sağladığını, kazanın bu seferlerden herhangi birinde de meydana gelebileceğini bildirdi. Bilirkişi, mevcut hasar gerektiği şekilde tamir edilseydi meydana gelebilecek risklerin azalıp geminin sefere devam etmesinin sınırlanabileceğini belirtti: "Gemi bu hasarla 76 seferi de yapmaması gerekirdi".

parça tespiti, sörvey ve kayıt bilgileri:

KKTC Meteoroloji Dairesi verileri, Optimus Prime tarafından kaydedilen su altı görüntüleri ve denizden çıkarılan parçaların incelenmesi sonucunda Lapta ve Çamlıbel sahillerinde bulunan parçaların Filo Jet'in burun kısmına ait olduğu tespit edildi. Duruşmada ortaya konan bir diğer belgeye göre, Filo Jet olarak kullanılan gemi 2002 yılında gemi siciline 'enkaz' olarak kayıt edilmişti. Ayrıca Haziran 2026'daki teknik sörvey sürecinde geminin tersaneye çıkarılmadığı bilgisi mahkemeye aktarıldı.

Bilirkişi, geminin bir kütük parçasına çarpma iddiasına ilişkin soruya, sağlam bir burun yapısında çarpma sonucu ezilme, çökme veya sürtünme görülse de dış kaplamanın kalkmasında suyun etkili olduğunu ve bodoslama bölgedeki mevcut hasarın belirleyici olduğunu ifade etti.

soruşturma süreci ve deliller:

Tahkikat polisi Mehmet Mannaş tarafından sunulan bilgiye göre soruşturmada yolcu manifestosu, gemi sicil belgeleri, şirket belgeleri, yolcu ifadeleri ve dijital kayıtlar olmak üzere 27 delil mahkemeye verildi. VDR (geminin kara kutusu) cihazında 57 güne ait ses kaydının bulunduğu belirtildi. Mannaş, tahkikatın tamamlandığını ve zanlıların serbest bırakılmaları halinde kaçma ya da tahkikata etki etmeye yönelik riskler bulunduğunu ileri sürerek zanlıların 3 aya kadar cezaevine gönderilmesini talep etti.

savunma iddiaları ve bilirkişiye itirazlar:

Duruşmada tutuklu yargılanan 9 sanık arasında şirket direktörü Ali Özdülger, birinci kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan, baş makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebat Serkan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Hummolov ve Raşat İbrahimov hazır bulundu. Zanlı avukatları, tahkikatın yetersiz ilerlediğini, elektronik posta erişimlerinin kapatıldığını ve kurtarma çalışmalarının geciktiğini ileri sürdü. İkinci kaptanın avukatı Buğra Altan, müvekkilinin seferi iptal etme yetkisi ve tahliye emrini verdiğini, can sallarının açılmasında önemli rol oynadığını savundu. Ayrıca, helikopterin oluşturduğu rüzgarın batmayı hızlandırdığı iddiası dile getirildi; tahkikat polisi bunun bilirkişi raporlarıyla çürütüldüğünü belirtti.

Zanlı avukatları, bilirkişi Varışlı'nın hazırladığı raporun varsayımlara dayandığını, animasyon görüntülerinin mevcut gemi planlarıyla örtüşmediğini ve Varışlı'nın sertifikasının geçerlilik süresinin dolduğu iddiasını mahkemeye taşıdı. Varışlı ise uzak yol başmühendisi olduğunu gösteren belgesini sundu ve raporunu mevcut tüm verileri dikkate alarak hazırladığını savundu. Avukat Ersözer'in mahkemeye sunmak istediği bazı görsellerin ibraz talebi yargıç tarafından reddedildi.

Duruşma sırasında Savcı Doğa Tokay ile zanlı avukatı Ersözer arasında yaşanan gerginlik nedeniyle duruşmaya ara verildi. Yaklaşık 8 saat süren oturumun ardından mahkeme, duruşmayı ertesi gün saat 10.30'a erteledi. Mahkeme sürecinde savcılık, zanlıları Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) kapsamında sorumluluklarını yerine getirmemek ve "kasten öldürme" suçlamasıyla itham ettiğini yineledi.

Mahkeme süreci ve bilirkişi raporunun ayrıntıları, iddialar ve karşı iddialar ışığında yarınki duruşmada yeniden ele alınacak.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE (KKTC) 30 AĞUSTOS’TA 28 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ GEMİ FACİASINA İLİŞKİN 9 SANIĞIN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ.