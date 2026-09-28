Dolar 48,9794 +0,13%
Euro 55,7414 0,00%
Bist 12.494,35 -3,14%
Altın Gram 6.585,02 -3,23%
EUR/USD 1,1377 -0,15%
Brent Petrol 101,03 +3,68%
--°

Kapının açılması kaza getirdi: Batman'da belediye otobüsü ile motosiklet çarpıştı

Batman'da Akyürek Mahallesi Petrol Caddesi'nde park halindeki aracın kapısının açılması sonrası motosikletle belediye otobüsü çarpıştı, sürücü hafif yaralandı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 13:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kapının açılması kaza getirdi: Batman'da belediye otobüsü ile motosiklet çarpıştı

kaza ayrıntıları:

Batman’ın Akyürek Mahallesi Petrol Caddesi üzerinde seyir halindeki bir belediye otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosiklet yol kenarında park halindeki bir aracın kapısının aniden açılması üzerine yön değiştirmek zorunda kaldı ve bu sırada belediye otobüsü ile çarpıştı. Olayda motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

ilk müdahale ve sağlık durumu:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun hafif derecede yaralanma olduğu bildirildi.

soruşturma sürüyor:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı. Kazanın meydana gelişine ilişkin görgü tanıkları ve olay yerindeki deliller doğrultusunda soruşturmanın sürdüğü, trafik akışının kısa süreli etkilendiği belirtildi.

BATMAN’DA BELEDİYE OTOBÜSÜ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1...

BATMAN’DA BELEDİYE OTOBÜSÜ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

adliyede 'limon tuzu' savunması yapan şüpheli cezaevine gönderildi
images

Okulda silah sesi: Farabi Anadolu Lisesi'nde öğretmen hayatını kaybetti
images

Zonguldak'ta asayiş toplantısında öncelikler ve tedbirler yeniden değerlendirild...
images

Gece tartışması öfkeyi dışa vurdu: İETT durağının camı taşla kırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fethiye'nin kadim katmanları Telebehi ile yeniden okunuyor

Mesleki eğitimde dijital dönüşüm: Tokat'ta öğretmenler Unreal Engine ile vr ve dijital ikiz geliştirdi

Ordu kendi atölyelerinde park mobilyalarını üretiyor ve kent estetiğini güçlendiriyor

Petkim master plan ile üretim kapasitesinde büyük büyümeye hazırlanıyor

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi