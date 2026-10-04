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Kapısını açarken otomobile saplanan kamyonetin anbean görüntüleri

Hatay Defne'de kamyonetin park halindeki otomobile saplanması ve kadının kapıyı açtığı sırada son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 09:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kapısını açarken otomobile saplanan kamyonetin anbean görüntüleri

Hatay'da park halindeki araca çarpan kamyonetin görüntüleri

Hatay'ın Defne ilçesinde kaydedilen bir güvenlik kamerası, seyir halindeki bir kamyonetin park halindeki otomobile çarpıp içine saplanma anını ve olay sırasında bir kadının son anda ezilmekten kurtuluşunu gösterdi. Kaza, Tavla Mahallesi Antakya-Samandağ çevre yolu üzerinde meydana geldi.

kaza anı ve kadının son anda kurtuluşu:

Kayıtlarda, park halindeki otomobile binerken kapıyı açan kadının tam o anda kamyonetin araca çarpmasıyla oluşan şiddetli etki karşısında nasıl geri çekildiği anbean görülüyor. Görüntülerde kamyonetin çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobili yol dışına doğru fırlattığı, kadının ise ezilmekten son anda kurtulduğu açıkça izlenebiliyor.

müdahale ve sağlık ekiplerinin çalışması:

Olayı fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede intikal eden sağlık ekipleri, kaza sonucu 2 kişinin yaralandığını tespit ederek ilk müdahaleyi yaptı ve yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yerel yetkililer, kazanın sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu gerçekleştiğini bildirdi. Görüntüler, olay anının ayrıntılarını ortaya koyarken yaralananların durumuna ilişkin yetkililerin açıklamaları bekleniyor.

HATAY&#039;DA KAMYONETİN, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDIĞI KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI.

HATAY'DA KAMYONETİN, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDIĞI KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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