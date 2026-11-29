Olayın seyri:

Hatay'ın Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde mahallede bulunan su deposu civarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı ve durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulundu.

Müdahale ve kontrol:

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı ve söndürdü. Ekiplerin erken müdahalesi yangının daha geniş bir alana yayılmasını engelledi.

Zarar ve tespit:

Yangın söndürüldükten sonra yapılan ilk tespitlerde ormanlık alanda zarar olduğu belirlendi.

HATAY’IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.