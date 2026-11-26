sınır kontrolünde durduruldu:

Türkiye'den Bulgaristan'a geçiş yapmak üzere Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na gelen Bulgaristan plakalı minibüs, gümrük ekipleri tarafından detaylı kontrolden geçirildi. Araçtaki sürücü ve yolcu, beyan edecek eşya bulunmadığını bildirdi.

ele geçirilen ürün ve ambalajlama:

Gümrük araması sırasında kişisel bagajlar arasında bitki koruma ürünleri tespit edildi. Yapılan incelemede, 1 kilogramlık 197 paket halinde, toplam 197 kilogram böcek ilacı ele geçirildi. İlgili ürünlerin Avrupa Birliği'ne ithalatı yasak olduğu belirtildi ve malzemelere el konuldu.

soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili olarak Svilengrad Sınır Polis Müdürlüğü tarafından ön soruşturma başlatıldı. Gümrük yetkilileri ele geçirilen ürünlerin kayıt altına alınması ve yasal süreçlerin yürütülmesi için işlemlere devam ediyor.

BULGARİSTAN'IN KAPİTAN ANDREEVO SINIR KAPISI'NDA BİR MİNİBÜSTE, AVRUPA BİRLİĞİ'NE İTHALATI YASAK OLAN 197 KİLOGRAM BÖCEK İLACI ELE GEÇİRİLDİ.